Grundschulen im Kreis Gifhorn bleiben bis Ende Januar geschlossen

Lernpakete für die Grundschüler im Landkreis Gifhorn wird es auch in den nächsten zwei Wochen geben. Der Landkreis Gifhorn teilte am Freitagmorgen mit, dass angesichts der bestehenden kritischen Infektionslage die Grundschulen weiterhin bis einschließlich 29. Januar 2021 im Distanzunterricht (Szenario C) bleiben.

Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen weiterhin ausschließlich zu Hause lernen. Eine Notbetreuung ist durch die jeweilige Schule sicherzustellen. Der Landkreis Gifhorn habe eine Abwägung zwischen dem Infektionsgeschehen und der pädagogischen sowie sozialen Aspekte vorgenommen. Auch die Frage der Beförderung Schüler sowie der räumlichen Situation sind in die Entscheidungsfindung eingeflossen. Nach Informationen unserer Zeitung hatten sich im Vorfeld auch mehrere Samtgemeinden gegen eine Wiedereröffnung der Grundschulen ausgesprochen.

Krisenstab des Landkreises prüft Schulszenarien

Für den Sekundarbereich ab Klasse 5 stellt sich die Situation etwas anders dar. Die Verordnung des Landes Niedersachsen vom 8. Januar sieht für die 9. und 10. Schuljahrgänge und dem Sekundarbereich II, soweit an der Schule in Lerngruppen dieser Schuljahrgänge im Schuljahr 2020/2021 Abschlussprüfungen vorgesehen sind, vor, dass der Unterricht im Wechselbetrieb (Szenario B) stattfindet.

Der Krisenstab des Landkreises hat geprüft, ob dies angesichts der Infektionslage verantwortbar ist und hat für den Sekundarbereich davon abgesehen, einen Wechsel in das Szenario C anzuordnen. Damit entspreche der Landkreis Gifhorn der Linie auf Landes- und Bundesebene, dass Nachteile für Prüfungen in Abschlussklassen durch eine eingeschränkte Vermittlung des Lehrstoffes beispielsweise in Fremdsprachen möglichst vermieden werden sollen.