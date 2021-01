Keine Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen im Kreis Gifhorn

Von einer "himmlischen Ruhe" in der ersten Nacht der Ausgangsbeschränkungen berichtet Gifhorns Polizeipressesprecher Thomas Reuter. Es habe keine erwähnenswerten Vorkommnisse gegeben. Die Menschen in Stadt und Kreis hätten sich sehr diszipliniert an die Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und 5 Uhr gehalten. Unterwegs gewesen seien lediglich VW-Beschäftigte, die alle eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzuweisen hatten. Das erleichtere natürlich die Kontrollen. "Da hat VW vorbildlich gehandelt", so Reuter. Die Polizei sei mit zusätzlichen Beamten im Einsatz gewesen und hatte mehrere Kontrollstellen, unter anderem auch an der Hamburger Straße in Gifhorn, eingerichtet.

Möglicherweise habe das schlechte Wetter die neuen Regeln unterstützt. Danach darf man bis Ende Januar von 20.00 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5.00 Uhr nur noch in dringenden Fällen vor die Tür. Der Landkreis ist niedersachsenweit am stärksten von der Infektionswelle betroffen. Die Polizei kontrolliert die neuen Regeln verstärkt.

Lesen Sie auch:

Gifhorn verzichtet auf Begrenzung auf einen Radius von 15 Kilometern

Die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel von 259,5 am Vortag auf 228,3 am Dienstag. Die Zahl der Ansteckungen insgesamt stieg um 14 auf 2712; 48 Menschen starben bislang. In den vergangenen sieben Tagen sind 403 Infektionsfälle hinzugekommen.

Nach den neuen Regeln des verschärften Lockdowns könnte der Landkreis ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 auch die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken. Gifhorn verzichtet aber auf die Begrenzung auf einen Radius von 15 Kilometern rund um die Wohnadresse. Geplant ist ein weitreichendes Verbot, bei dem Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts ab Freitag, spätestens aber vom kommenden Montag an untersagt sind.