In Gifhorn und Meine gibt’s Sternsinger-to-go in der Segenstüte

„Wir bringen euch Gutes. Wir bringen euch Segen, zum neuen Jahre und auf all euren Wegen.“ So wollten dieser Tage die Sternsinger aus der Meiner St. Andreas-Gemeinde und die Georgspfadpfinder in der Gifhorn St. Altfrid-Gemeinde vor den Haustüren stehen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das nicht möglich. Doch auf den Segen verzichten wollten weder die Gemeinden, noch die Sternsinger.

Segenstüten hängen an der Wäscheleine in St. Altfrid und St. Bernward

„Da uns der Sternsinger-Segen am Herzen liegt und wir das diesjährige Sternsingerprojekt unterstützen wollen, haben wir uns etwas ausgedacht: das Sternsinger-to-go-Projekt“, berichtet Rebecca Rodermund. Noch bis Sonntag hängen an der St. Bernward-Kirche und an der St. Altfrid-Kirche in Gifhorn von 10 bis 18 Uhr Wäscheleinen mit Segenstüten.

„Jeder, der mag, kann sich gern eine Tüte mitnehmen. Neben gesegneter Kreide und dem Segensaufkleber enthalten die Tüten eine Anleitung für den Segen, den jeder einfach selbst zu Hause sprechen kann“, so die Georgspfadfinderin. Pfarrer Willi Manzanza habe am Samstag die Kreide, die Segensaufkleber und die Sternsinger in einer Videobotschaft gesegnet, so dass auf diesem Wege der Segen in die Häuser getragen werden kann.

Spenden für benachteiligte Kinder in der Ukraine

Zudem enthalten die Tüten Informationen über das Sternsinger-Projekt. „Dieses Jahr spenden wir für die Ukraine“, erklärt Rodermund. Unter dem Motto „Kindern halt geben - in der Ukraine und weltweit" werden Spenden für benachteiligte Kinder gesammelt. Viele Kinder in der Ukraine wachsen ohne ihre Eltern auf, da diese aufgrund der wirtschaftlichen Lage häufig gezwungen sind im Ausland zu arbeiten.

Um den Kindern trotz allem den nötigen Halt und Geborgenheit zu bieten, unterstützen die Sternsinger die Caritas-Projekte, in denen Betreuungsangebote und psychologischer Beistand angeboten werden. „Da wir dieses Jahr die Spenden nicht in bar einsammeln können, bitten wir darum die Spenden zu überweisen. Die Kontodaten sind ebenfalls in der Tüte zu finden“, erklärt Rodermund.

Zoom-Gottesdienst zum Abschluss des Projekts Sternsinger-to-go

Wem dies noch nicht genug ist, der kann ab dem Drei-Königs-Tag am 6. Januar auf der Homepage der Georgspfadfinder (www.dpsg-gifhorn.de) ein Video mit dem Sternsingersegen angucken. „Da der große Aussendungsgottesdienst der Sternsinger ebenfalls nicht stattfinden kann, haben wir uns, auch hierfür, eine Alternative überlegt“, so Rodermu8nd: Am Sonntag, 10. Januar, um 17 Uhr wird es zum Abschluss der Aktion einen Zoom-Gottesdienst geben. Für diesen Gottesdienst kann man sich über die Homepage der Altfrid-Gemeinde anmelden (https://altfrid-gifhorn.secretarius.de/).

In Meine kommt ein Segenswunsch mit Aufkleber, Kreide, Infomaterial und Kontoverbindung für die Spende in einen liebevoll gepackten Briefumschlag in den Briefkasten. Auch in der St. Andreas-Kirche im Westring in Meine gibt es die Umschläge zum Mitnehmen. Die Kirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, berichten Ulla Kühler und Christine Galla. kü/red