Mobile Impfteams beginnen in Meinersen, Ahnsen und Seershausen

Die ersten Menschen im Landkreis Gifhorn werden geimpft: Mobile Impfteams haben am Dienstag in Meinersen, Ahnsen und Seershausen mit der Arbeit begonnen. Gemäß den Vorgaben des Landes werden zuerst die Alters-und Pflegeeinrichtungen mit Corona-Schutzimpfstoff versorgt. Dafür hat die Heimaufsicht des Landkreises Gifhorn eine Prioritätenliste angelegt.

Noch kein Startsignal für das Impfzentrum in der Stadthalle

Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung erläutert, ergebe sich die Vorgehensweise aus zwei zentralen Vorgaben. Zum einen gebe das Land Niedersachsen vor, dass in Einrichtungen, in denen derzeit aktive Corona-Fälle nachgewiesen sind, eine Impfung nicht durchgeführt werden darf. Zum anderen startet der Landkreis Gifhorn mit der eigenen Vorgabe in die Corona-Schutzimpfung, möglichst viele Einrichtungen durchzuimpfen und beginnt aus diesem Grund mit den kleinsten Einrichtungen, gemessen an den verfügbaren Plätzen für Bewohnerinnen und Bewohner.

„Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es eine sehr gute Nachricht, denn die mobilen Impfteams können endlich den Betrieb aufnehmen“, freut sich Landrat Andreas Ebel.

Bezüglich des Impfzentrums wartet der Landkreis Gifhorn derzeit noch auf das Startsignal des Landes. Zwar hatte der Landkreis Gifhorn bereits die Anweisung erhalten, am 8. Januar den Betrieb des Impfzentrums aufzunehmen, doch diese wurde aufgrund des Lieferengpasses des Impfstoffes der Firma BioNTech wieder zurückgenommen.

Landkreis hofft, dass Lieferengpässe bei Impfstoff bald beseitigt sind

„Bereits seit Mitte Dezember ist unser Impfzentrum einsatzbereit. Auch den nun zurückgenommenen Starttermin am 8. Januar hätte unser Impfzentrum problemlos halten können. Als Landkreis Gifhorn haben wir stets alle Vorgaben fristgerecht umgesetzt“, stellt Ebel klar. „Jetzt ist es immens wichtig, dass die Lieferengpässe behoben werden, damit die Landkreise zügig mit dem Impfstoff versorgt werden können. Dennoch gibt der Start in die Corona-Schutzimpfung Anlass zur Hoffnung, dass wir im Jahr 2021 der Corona-Pandemie Herr werden“, zeigt sich der Landrat optimistisch.