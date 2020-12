Gifhorns Straßen sind weiter NSDAP-Mitgliedern gewidmet

Mit der Historie ist das so eine Geschichte in Gifhorn. Etliche Stunden politischer Diskussionen drehten sich 2020 um die eine Frage: Wie damit umgehen? Vor allem: Wie umgehen mit Straßennamen, die Personen gewidmet sind, bei denen sich mittlerweile herausstellte, dass sie während des Nationalsozialismus vielleicht doch nicht ganz so sauber gehandelt haben, wie wir immer dachten?

Die Rede ist zum Beispiel von Straßen und Plätzen, die nach den Ex-Bürgermeistern Ludwig-Kratz und Herbert Trautmann benannt sind oder nach dem ehemaligen Stadtschulrat und späteren Stadtarchivar Dr. Ulrich Roshop. Von den 630 Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt sind 128 nach 123 Personen benannt. 16 dieser Menschen hatten in unterschiedlichem Maße Beziehungen zum NS-Regime. 13 waren Mitglieder der NSDAP, manche auch schon vor 1933 – neun lokale Größen und vier Unternehmer. Nicht nur das: Trautmann ließ sich stolz in SA-Uniform ablichten, Roshop war NSDAP-Kreiskulturwart und habe nachher beim Entnazifizierungsverfahren „ordentlich geschummelt“, Ex-Oberkreisdirektor Friedrich Ackmann stand gar als Untersturmführer im Dienste der SS – das alles hatte der Gifhorner Historiker Professor Manfred Grieger im Auftrag der Stadt herausgefunden.

Die richtigen Kriterien für den Ausschluss

Friedrich Ackmann hat postum Glück: Er entkommt der Straßenentwidmung, weil sich 2020 herausstellte, dass der lange Zeit nach ihm benannte Fußweg am Schlosssee gar nicht offiziell gewidmet war. Alle anderen sollte jedoch – so schien es Anfang 2020 noch – dem Beispiel der Gotthard-Rattay-Straße folgen, die seit 2013 Elisabeth-Liedy-Straße heißt.

Doch ist die Stadt wirklich reif für so einen weitreichenden Schritt? Will man wirklich dem einstigen sozialdemokratischen Ex-Bürgermeister und -Landrat Wilhelm Thomas der Ehre berauben, nur weil er 1937 „ohne sein Zutun“ rein „nominelles“ NSDAP-Mitglied wurde, wie Freund Fritz Sänger ihm bei der Entnazifizierung einst bescheinigte. Die Mitgliedschaft in der NSDAP soll quasi als Deckung für die Widerstandsarbeit dienlich gewesen sein. Wenn in Gifhorn das Parteibuch allein nicht ausschlaggebend sein soll, was sollen dann die richtigen Kriterien für den Ausschluss aus dem Straßenbild sein? SS-Mitgliedschaft? Kriegsverbrechen? Antisemitismus? Aber was macht man dann mit Martin Luther und Hermann Löns?

Alle Straßennamen sollen erst einmal bleiben

Im Laufe des Jahres bröckelte der Wille, alle 16 Namen aus dem Stadtbild zu radieren. Die CDU wollte laut Fraktionssprecher Thomas Reuter „nicht pauschal mit der Rasenmähermethode“ vorgehen, unterscheiden zwischen „aktiv an Missetaten Beteiligten“ und „schlichten Mitläufern“. Aber gab es die überhaupt? Warum liefen sie mit statt einfach stehenzubleiben? Unliebsame Straßennamen könne man ja auch als Mahnung denn als Ehrung verstehen, meinte Willy Knerr (CDU) später. Die Unabhängige Liste Gifhorn (ULG) wollte laut Sprecher Jürgen Völke darauf achten, „dass es zu keiner Beschädigung von Nachrufen führt“. Aber hatten die Namensgeber denn nicht selbst ihren Ruf mit braunen Flecken beschmutzt?

Nur die Grünen plädierten dafür, endlich „ein Zeichen zu setzen“. „Man muss dazu Mut beweisen und den Druck von außen aushalten“, so Nicole Wockenfuß. „Wir wollen uns mit jedem Namen kritisch auseinandersetzen, den Einzelfall prüfen“, hieß es bei Albrecht Düsel, Vize-Fraktionschef der SPD. Zuletzt im Rat stimmten die Sozialdemokraten dann aber doch mit den Grünen zusammen für eine Kommission zur Ausarbeitung von Namenskritierien. Die AfD befürchtete dagegen eine ideologische Umerziehung und Bevormundung. Schließlich rang sich der Gifhorner Stadtrat im Oktober dazu durch – nichts zu tun. Auf Anraten der Verwaltung. Alle Straßennamen sollen erst einmal bleiben. Na gut, fast nichts: Die Diskussionen und Forschungen der vergangenen sechs Jahre sollen fortgesetzt werden, die Ergebnisse in Podien, Zusatzschildern mit QR-Codes und Richtlinien für die künftige Namensvergebung münden. Ergo: Der Beschluss ist mit dem noch schnell eingefügten Wörtchen „zunächst“ als Momentaufnahme zu verstehen. Vielleicht braucht die Stadt nach sechs Jahren Diskussion doch noch ein bisschen mehr Zeit.