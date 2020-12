Gifhorn will 2021 bei Ehrenamtsgala auch Helden des Alltags ehren

Gifhorn Das kündigt Bürgermeister Matthias Nerlich in seinem Grußwort zum Jahreswechsel an. Für die anstehenden Stadtfeste gibt er ein Versprechen.

Bürgermeister Matthias Nerlich hat sich mit einem Grußwort zum Jahreswechsel an die Bürger gewandt. Wir dokumentieren die Botschaft des Stadtoberhauptes;

„Liebe Gifhornerinnen und Gifhorner,

und plötzlich ist nichts mehr so wie es einmal war. Das waren meine einleitenden Worte, mit denen ich mich am 13. März anlässlich des ersten Lock-Downs an die Öffentlichkeit gewandt habe. Das ganze Jahr über hat sich daran nichts geändert. Alles wurde anders, bis hin zum Weihnachtsfest.

Eine Verwaltung unter Corona-Bedingungen – damit war auch im Rathaus plötzlich nichts mehr so wie es einmal war. Dank der organisatorischen Veränderungen, wie zum Beispiel der Online-Terminvergabe im Bürgerbüro, ist es uns jedoch gelungen, den täglichen Service für unsere Bürger aufrechtzuerhalten.

Zu Beginn der Krise haben wir als Stadt sofort überlegt, wie wir die Folgen für die lokale Wirtschaft abfedern könnten. Wir haben ganz unbürokratisch kleineren lokalen Unternehmen eine Soforthilfe gewährt. Außerdem hat die städtische Wirtschaftsförderung WiSta in Rekordzeit eine Plattform für den Kauf von Gutscheinen des lokalen Einzelhandels auf den Weg gebracht, die sehr erfolgreich war. Sicher hat die Kauf-Lokal-Aktion nicht den Umsatzeinbruch des Handels wettmachen können. Aber es war ein Mut machendes Zeichen der Solidarität und ich fände es schön, wenn dieses Bewusstsein auch nach Corona anhalten würde.

Die Arbeit in den politischen Gremien musste ebenfalls neu organisiert werden. Politische Beschlüsse mussten anfangs verschoben werden, dann folgten intensive Sitzungen unter strengen Corona-Auflagen. Deshalb möchte ich hier einen besonderen Dank an die ehrenamtlichen Ratsmitglieder aussprechen, die in dieser Zeit in ihren Entscheidungen besonders gefordert waren.

Was ist gewesen, was wird kommen – in einem normalen Jahr wären das jetzt meine Themen gewesen. Stattdessen möchte ich meine Worte heute denen widmen, die wir voller Anerkennung als unsere „Helden des Alltags“ bezeichnet haben, weil ohne sie alles zusammenbrechen würde. Ihnen gilt mein großer Dank. Es ist das Pflegepersonal, das medizinische Personal, die Reinigungskräfte, die Kollegien an den Schulen, die Teams in den Kindertagesstätten, Krippen und Horten, im Einzelhandel, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel, die Friseure, die Polizei, die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Hilfsorganisationen, die Seelsorge, die Landwirtschaft, die Busfahrerinnen und Busfahrer, die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer und viele, viele mehr, die ich gar nicht alle aufzählen kann.

Sie alle sind „Helden des Alltags“. Ich wünsche mir, dass sich an dieser Sichtweise nichts ändert und wir diesen Menschen auch unabhängig von Corona immer den Respekt und die Wertschätzung entgegen bringen, die sie in ihrem Beruf verdienen. Das gilt genauso für die ehrenamtlich engagierten Menschen in den Vereinen. Sie standen nicht nur vor der Herausforderung, ihre Vereinsarbeit zu organisieren, sondern haben mit kreativen Ideen Angebote entwickelt, um Menschen zusammenzubringen und das Wir-Gefühl zu stärken. Deshalb ist die ausgefallene Ehrenamtsgala 2020 nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Mehr noch, im kommenden Jahr wird die Veranstaltung gleich an zwei Tagen stattfinden, um auch unsere „Helden des Alltags“ zu ehren.

Erlauben Sie mir zum Schluss aber doch noch einen kleinen Rück- und Ausblick auf einige der wichtigsten Vorhaben: Am Katzenbergknoten fließt der Verkehr jetzt über den neu gebauten Kreisel, die Adam-Riese-Schule erhält eine neue Mensa samt neuem Ganztagsbereich, die Kindertagesstätte Rosengarten wird neu gebaut und wir geben bei der IT-Ausstattung der Schulen richtig Gas. Alle Unterrichtsräume in unseren Schulen werden mit modernen interaktiven Tafelsystemen, 180 an der Zahl, und belastbarem W-Lan ausgestattet. Das Schlüsselprojekt im kommenden Jahr könnte sicher der geplante Kauf des Mühlenmuseum sein. Damit würden wir nicht nur die Zukunft des Museums sichern, sondern würden mit neuen Ideen auch dessen Attraktivität erhöhen und neue, naturnahe Erlebnisräume für uns alle schaffen.

Zu guter Letzt noch ein Blick in die Glaskugel: Wird es im Jahr 2021 ein Schützenfest, ein Altstadtfest oder Street-Music-Festival geben? Ich weiß es nicht. Aber eines verspreche ich: Sollte es irgendwie möglich sein, selbst kurzfristig, dann werden wir Feste organisieren, egal ob Weltkindertag oder Seniorenweihnachtsfeier bis hin zum Altstadtfest. Diese werden sicherlich anders sein als gewohnt, aber das, worauf es ankommt, wird möglich sein: Uns mit Freunden zu treffen und wieder Geselligkeit leben zu dürfen. Das ist sicher ein Herzenswunsch von jedem Einzelnen und deshalb ist auch mein großer Wunsch: Endlich wieder unter Menschen sein.

Kommen Sie gut durch das neue Jahr und vor allem: Bleiben Sie gesund!"