Mittlerweile 35 Corona-Patienten in Gifhorner Klinik

Die Welle der Corona-Neuerkrankungen im Kreis Gifhorn ist im Helios-Klinikum angekommen. Über Nacht stieg die Zahl der Covid-Patienten auf der Normalstation am zweiten Weihnachtstag auf 26, auf der Intensivstation auf 9. Insgesamt 35 hospitalisierte Corona-Fälle, das ist ein neuer dramatischer Höchstwert für Gifhorn. Die Zahl der Corona-Toten blieb laut Landesgesundheitsamt unverändert bei 17.

Bei 22 weiteren Menschen aus dem Landkreis wurde die Infektion am zweiten Weihnachtstag bestätigt. Damit sind seit März 1963 Gifhorner nachweislich an Corona erkrankt. Akut infiziert sind 357 Menschen. Der Inzidenzwert, die neuen Fälle einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, sank leicht auf 202,2 (Vortag: 217,5). Im Landesvergleich ist Gifhorn damit am zweitstärksten betroffen hinter der Grafschaft Bentheim mit einem Tageswert von 236,2.

Das Land kann den leicht rückläufigen Zahlen wenig Hoffnung abgewinnen: Ausdrücklich hebt das Gesundheitsamt hervor: „Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach Wochenenden und Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen.“ In diesen Zeiten werde weniger getestet, jetzt an Weihnachten sei der Effekt noch verstärkt. Auch das Gesundheitsamt Gifhorn gibt seit Donnerstag keine eigenen aktuellen Zahlen heraus, insbesondere nicht zu vorgenommenen Tests. Erst am morgigen Sonntag sollen die Weihnachtstag bilanziert werden. Das Landesgesundheitsamt fürchtet Schlimmes: „Der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz kann nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.“