Jahresrückblick: Stundentakt auf die letzte Minute

Das doppelte Flottchen: Damit die Regionalbahn 47 zwischen Braunschweig und Uelzen seit 13. Dezember stündlich und damit doppelt so oft wie zuvor fahren kann, müssen die Züge auf der eingleisigen Strecke am neu gebauten Begegnungsbahnhof Rötgesbüttel aneinander vorbeifahren.

Dezember 2035: Bei sonnigen 23 Grad bringt mich der klimatisierte Elektrotriebwagen mit Wasserstoff-Brennstoffzelle von Gifhorn nach Braunschweig. Im letzten verbliebenen Einkaufszentrum der Region möchte ich ein paar Weihnachtseinkäufe erledigen. Immerhin fährt der Zug von Gifhorn nach Braunschweig neuerdings im Halbstundentakt, und das kostenlos. So könnte es werden, setzt man auf die ambitionierten Ideen des Regionalverbands Braunschweig zu Nahverkehr. Es muss aber nicht so kommen.

Bis im Dezember 2020 der Stundentakt auf der ansonsten weiter arg konventionellen Bahnlinie Braunschweig-Gifhorn-Wittingen-Uelzen einsetzte, vergingen jedenfalls deutlich mehr als 15 Jahre. Bereits seit den 1990er Jahren hatte der damals neue Großraumverband Braunschweig einen Stundentakt angestrebt. Doch die ursprüngliche Vision einer Regionalstadtbahn, die mit variablen Achsbreiten in der Braunschweiger Innenstadt über Straßenbahngleise kurvt, über Land auf Bahnschienen rollt und in Gifhorn eine Trasse auf der Braunschweiger Straße bekommt, landete alsbald auf dem Abstellgleis.

Täglich fahren 38 Züge von früh bis spät zu verlässlichen Zeiten

Immerhin erhielt die Idee die in die Jahre gekommene Trasse zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig am Leben, die nach der Grenzöffnung zeitweilig zur Disposition stand. Die gut 90-Kilometer lange Nord-Süd-Verbindung durch Ostniedersachsen wäre beinahe stillgelegt worden, fuhren doch gerade noch ganze sieben Züge pro Tag. Mit dem Winterfahrplan vom 13. Dezember 2020 sind es nun 38 Züge zwischen morgens früh um fünf und Mitternacht. Allein der Ausbau des Kreuzungsbahnhofs Rötgesbüttel mit Begegnungsgleis, neuem Bahnsteig und elektronisch gesteuerten Weichen und Signalen kostete zehn Millionen Euro. Züge und Personal hielt Betreiber Erixx schon parat. Die Bauphase des Bahnhofes von März bis Dezember 2020 war nach immer neuen Planungsansätzen und Rückschlägen im Genehmigungsverfahren zudem der termintreueste Abschnitt. Mit einem Niedersachsenticket für 23 Euro kommt man nun also innerhalb von knapp zwei Stunden von Braunschweig nach Uelzen. Die Tour von Gifhorn nach Braunschweig kostet 5,70 Euro, von Braunschweig nach Wittingen 9,20 Euro.

Der Regionalverband verspricht sich von dem neuen Angebot einen großen Schritt für die angestrebte Verkehrswende, zumal die Bahnhöfe fast alle auf einen ordentlichen Standard gebracht worden sind. 12 der 16 Stationen entlang der Linie 47 sind barrierefrei ausgebaut. Doch ach, schon der neue Vorzeigebahnhof Rötgesbüttel hat Kritiker auf den Plan gerufen. Gefühlt liegt er weitestmöglich entfernt vom Dorf. Vom Pendlerparkplatz zur Bahnsteigkante ist es ein veritabler Spaziergang. Erste Schüler haben bereits die Lösung gefunden, einfach mit ihrem Fahrrad möglichst dicht heranzufahren, um es direkt am Gleiszaun anzuschließen. Einen überdachten Fahrradstellplatz sucht man ohnehin vergeblich, bislang jedenfalls.

Längst sind nicht alle Bedürfnisse erfüllt, um den Umstieg vom Auto zu erleichtern

Während in Neudorf-Platendorf die Bahn mit dem neuen Stundenrhythmus ab sofort Vergangenheit ist, damit die Züge schön im Takt bleiben, sollen am Isenbütteler Reuteranger ebenso wie in Braunschweig-Bienrode noch zusätzliche Haltestationen gebaut werden. Vor allem hat die Regionalversammlung mittlerweile beschlossen, für 750.000 Euro zu prüfen, wie zwischen Gifhorn und Braunschweig alle 30 Minuten Züge fahren könnten. Verbandschef Detlef Tanke hat das Ziel vorgegeben, Mitte der 2020er Jahre zumindest mit den Bahnhöfen fertig zu sein und generell die Planungszeiträume zu straffen: „Die Demokratie muss ihren Bürgern zeigen, dass sie Planungen effizient umsetzen kann“, verlangte Tanke anlässlich der Bahnhofseröffnung in Rötgesbüttel. Notfalls müssten Individualinteressen hinter das Gemeinwohl zurücktreten.

Ob das auch für die Bundesstraße 4 gilt? Die überlastete Strecke, ebenfalls eine Nord-Süd-Achse in Ost-Niedersachsen, soll zwischen Gifhorn-Süd und Braunschweig-Wenden als vierspurige Umgehungsstraße ausgebaut werden. Das Raumordnungsverfahren dafür wurde 2004 abgeschlossen. Seit 2012 gibt es einen detaillierten Vorentwurf für das Planfeststellungsverfahren. Der Erörterungstermin dazu könnte im Frühjahr 2021 stattfinden.

Die ersten Kleinbusse für flexible Zubringerfahrten ab 2021 sind bestellt

Aber zurück zum Nahverkehr. Zu tun bleibt genug: Allein im Papenteich stellen sich viele Bürger die Frage, wie sie zum Zug kommen sollen, selbst wenn der jetzt stündlich fährt. Schon steht die Forderung im Raum, die Dörfer westlich und östlich der Nord-Süd-Achse mit flexiblen Bussen fahrplangerecht anzubinden.

Im Prinzip denkt der Regionalverband über so etwas nach. Bestellt ist eine Flotte von bis zu 50 barrierefreien Kleinbussen zum Preis von sechs Millionen Euro. Verteilt auf das gesamte Verbandsgebiet zwischen Heide und Harz, reicht diese Zahl hinten und vorne nicht. Im Landkreis Gifhorn sollen zum Einsatzstart im Juni 2021 gerade einmal vier solcher Flexbusse rollen, hatte Gifhorns Erster Kreisrat Thomas Walter im Spätsommer den Planungsstand beschrieben . Allein das kostet im Betrieb schon eine Million Euro extra, beschränkt auf ein Testfeld in der dünn besiedelten Samtgemeinde Wesendorf.

Das Neue solcher Flexbusse steckt im Namensteil „Flex“: Eine Smartphone-Anwendung, also eine App, die bis zum Projektstart fertig programmiert sein soll, ersetzt das starre Korsett von Fahrzeiten und Linienplan. Eine Dispositionssoftware lotst die Fahrzeuge auf flexiblen Route zu den Fahrgästen, um sie an zentralen Haltestellen abzusetzen. Dort ist der Umstieg in den enger getakteten Linienverkehr von Bus oder Bahn möglich. Der taxiähnliche Service soll die Fahrgäste nichts extra kosten. Tickets soll es zum normalen Nahverkehrstarif geben.