Wie viel Geld für Gifhorns Gemeinden?

CDU-Kreistagsfraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer will die Kommunen noch 2020 um vier Millionen Euro entlasten.

Gifhorn. Die Kreistags-CDU kommt mit einer weiteren Variante für Hilfen. In der großen Koalition ist sie noch unabgestimmt.

Die CDU-Kreistagsfraktion hat eine weitere Variante von Hilfe für finanziell gebeutelte Kommunen in der Corona-Krise vorgeschlagen. Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer beantragte in der gemeinsamen Sitzung von Kreisausschuss und Finanzausschuss, aus dem prognostizierten Überschuss des Kreises von sechs Millionen Euro im Haushalt 2020 noch vor Jahresende vier Millionen Euro an die Kommunen auszuschütten.

Organisiert werden soll die Hilfe als außerplanmäßige Ausgabe ohne zeitraubende Änderung des Haushalts. Das Geld soll nicht zweckgebunden sein. Der jeweilige Anteil an den Millionen soll sich am Kreisumlage-Schlüssel bemessen. Das entspreche einem Vorschlag des Innenministeriums, so Dirksmeyer-Vielhauer. Für die Entlastung der Kommunen gibt es mehrere Vorschläge Bislang ist Konsens, die Kommunen 2021 durch eine um vier Millionen Euro niedrigere Kreisumlage zu entlasten. Die Unabhängigen hatten danach vorgeschlagen, die Umlage nicht nur auf 84 Millionen Euro abzusenken, sondern gleich auf 80 Millionen Euro. Eine überparteiliche Initiative aller sechs Papenteich-Gemeinden verlangte unter der Führung des SPD-Bürgermeisters Randolf Moos, den gesamten Kreisüberschuss von 2020 zu erstatten, bis zu sieben Millionen Euro, wiederum noch bis Jahresende. Das Papier ging nicht als Koalitionsbeschluss durch Dirksmeyer-Vielhauer betonte, sie habe im Ausschuss eine Mehrheit für den Antrag gefunden. Einmal mehr war das Papier wie in den vergangenen Wochen vermehrt zu beobachten innerhalb der Koalition mit SPD, FDP und Unabhängigen offenbar nicht vorbesprochen. Auch die Grünen nannten den CDU-Vorstoß „überraschend“. Fraktionschef Klaus Rautenbach verwies auf seinen Vorschlag vom Sommer, bis zu 20 Millionen Euro aus der Rücklage des Kreises binnen vier Jahren an die Kommunen zurückzugeben. Eine Entscheidung fällt am Dienstag im Kreistag.