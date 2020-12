Stadt bekommt viel Zuspruch zu geplantem Kauf des Mühlenmuseums

Das Thema ist Stadtgespräch: Die Stadt Gifhorn will das Internationale Mühlenmuseum kaufen. Parteiübergreid unterstützen die Fraktionen im Rat das Vorhaben, bis Ende März soll der Kauf diskutiert und beschlossen werden. Nach Rundschau-Informationen soll der Kaufpreis bei zirka 2,2 Millionen Euro liegen.

Manfred Birth bringt eine Stiftung von Stadt und Landkreis Gifhorn ins Spiel

Zu den Befürwortern gehört auch Gifhorns langjähriger Bürgermeister Manfred Birth. „Ich begrüße den beabsichtigten Kauf des Mühlenmuseums durch die Stadt Gifhorn. Da die bisherigen Versuche das Mühlenmuseum in eine Stiftung von Stadt, Landkreis und Familie Wrobel einzubringen in der Vergangenheit scheiterten, ist dieses eine gute und wichtige Lösung für diese bedeutende Einrichtung in der Stadt Gifhorn“, erklärte Birth. Dieses touristische Vorzeigeobjekt werde auch weiterhin Besucher nach Gifhorn locken und könne als Veranstaltungsort noch intensiver genutzt werden.

„Ein Wermutstropfen ist beim Kauf aber zu beachten. Da das Mühlenmuseum 40 Jahre alt ist, sind künftig auch einige Sanierungsarbeiten durchzuführen, daher empfehle ich bei der Kaufpreisermittlung durch ein Gutachten den Wert unter Berücksichtigung dieser Kosten festzustellen“, rät Birth. In welcher Form das Mühlenmuseum künftig betrieben werde, können Rat und Verwaltung entscheiden. Dafür böten sich viele Lösungen an; vom Eigenbetrieb bis hin zu einer Stiftung von Landkreis und Stadt Gifhorn. „Mit dieser Entscheidung bleibt die von Horst Wrobel mit vielen Ideen, mit Kreativität und Einsatz geschaffene Einrichtung auch in Zukunft gesichert“, so der Alt-Bürgermeister.

Gifhorns Landrat Andreas Ebel dazu: „Das Internationale Mühlenmuseum ist stadtbildprägend für die Stadt Gifhorn. Darüber hinaus bietet es aber auch für den Landkreis Gifhorn ein Alleinstellungsmerkmal und einen Anziehungspunkt überregional für viele Bürgerinnen und Bürger. Die Mühlen gehören zum Landkreis Gifhorn einfach dazu. Gerade deswegen begrüße ich die Pläne der Stadt Gifhorn sehr und befürworte es absolut, das Mühlenmuseum langfristig zu erhalten. Es ist sicherlich notwendig, das Konzept neu zu denken und das Gelände für die Zukunft attraktiv zu gestalten.“

Marion Köllner als ehemalige Ratsfrau der Gifhorner Alternativen Liste ist „einigermaßen entsetzt“ über die Kaufpläne. „Ich bin doch sehr erstaunt, dass es in Gifhorn keine Opposition mehr gibt und die Fraktionen den Kauf einfach so abnicken. Bei Einigen war sogar von Begeisterung die Rede. Die Jüngeren im Rat der Stadt können es nicht wissen, von der ULG und FDP hätte ich ein wenig mehr Durchblick erwartet“, so Köllner, für die eine Vielzahl von Fragen unbeantwortet sind. „Wie hoch sind die Folgekosten der ja wohl restaurierungsbedürftigen Gebäude? Werden die öffentlichen Mittel, die seit der Entstehung des Mühlenmuseums geflossen sind, berücksichtigt?“, fragt sie.

Wirtschaftsförderer Martin Ohlendorf blickt bereits in die Zukunft. Das Internationale Mühlenmuseum biete ein großes Potenzial für Gifhorn. Möglich sei zum Beispiel die direkte Anbindung des Museums an die Innenstadt über eine Brücke. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor werde die Entwicklung von Erlebnisbereichen sein.

Tourismusexperte lobt das Potenzial des bundesweit einzigartigen Museums

„Das Mühlenmuseum ist neben Otter-Zentrum, Heide, Bernsteinsee und Tankumsee einer der touristischen Leuchttürme im Landkreis Gifhorn“, so Jörn Pache, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft Südheide-Gifhorn. „In unserem Marketing spielt das Mühlenmuseum deshalb eine große Rolle.“ Es sei ein tolles Reiseziel für Individualreisende, Tagesausflügler und Busreisen – und damit auch ein wichtiges touristisches Zugpferd für andere Museen, Freizeitanbieter, Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel in der Region.

Für die Stadt Gifhorn sei Mühlenmuseum ein Aushängeschild mit bundesweiter Strahlkraft, ergänzte Pache. „Wir stellen immer wieder fest, dass Gifhorn zuallererst mit dem Mühlenmuseum in Verbindung gebracht wird.“ Das Mühlenmuseum habe das Potenzial, die Besucherzahlen zu steigern und über kurz oder lang möglicherweise auch wieder die Zahlen vom Beginn der 90er-Jahre zu erreichen. Aufgrund der immer größer werdenden Fülle an touristischen Angeboten sei es wichtig, das eigene Angebot kontinuierlich an neue Bedürfnisse anzupassen, zum Beispiel durch die Schaffung neuer Attraktionen.

Armin Schega-Emmerich, der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands, sieht im Kauf durchaus „viele Chancen“ für Stadt und Gastronomie. Anders ausgedrückt: „Ich sehe das nicht negativ, der Kauf ist okay.“ Er hat aber auch das große Aber auf den Lippen: „Ich sehe aber auch den Sinn noch nicht.“ Sprich: „Was soll denn aus dem Mühlenmuseum werden? Was will die Stadt damit machen?“ Fest stehe für ihn, dass das Museum auf keinen Fall in der jetzigen Form weiterbetrieben werden kann. „Karls Erdbeerhof wäre das richtige Konzept gewesen“, sagt Schega-Emmerich, „das ist Erlebnis-Gastronomie, ein touristisches Highlight. Aber das ist ja jetzt wohl schon mit Wolfsburg gelaufen.“