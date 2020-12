Ein älterer Mann aus dem Landkreis Gifhorn ist am Coronavirus gestorben. Das teilte der Landkreis Gifhorn am Dienstag mit. Damit starben bisher zehn Menschen an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung.

Zudem registriere das Gesundheitsamt zehn Neuinfektionen mehr als am Montag. Bisher haben sich 1163 mit dem Virus angesteckt. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt bei 154, die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 87,2 (+ 2,8). Das Gesundheitsamt hat insgesamt 6949 Tests vorgenommen.

Für eine Krippengruppe wurde Quarantäne bis zum 15. Dezember angeordnet

Im Kinderzentrum Pusteblume wurden zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Rundschau-Informationen handelt es sich um die Kindertagesstätte in Walle. Für eine Krippengruppe und die zugehörigen Mitarbeiter wurde Quarantäne bis zum 15. Dezember angeordnet. Die Kita-Gruppe und deren zuständigen Mitarbeiter bleiben einen Tag länger bis in Quarantäne. Die Mitarbeiter werden vom Gesundheitsamt getestet, die Kinder erst dann, wenn Symptome auftreten.

Dass Kinder erst getestet werden, sobald Symptome auftreten, sei die übliche Teststrategie für Kitakinder

Landrat Andreas Ebel bestätigte am Nachmittag, dass in der Kita Walle zwei Geschwisterkinder positiv getestet wurden. Die Ansteckung erfolgte innerhalb der Familie. Dass Kinder erst getestet werden, sobald Symptome auftreten, sei die übliche Teststrategie für Kitakinder. Nach den bisherigen Erkenntnissen kommt es bei den jüngeren Kindern kaum zu Ansteckungen untereinander. Die weiteren Gruppen können geöffnet bleiben, da die Gruppen strikt getrennt sind, erklärte der Landrat.

Ein Vater: „So lax so fahrlässig, das geht gar nicht“

Darauf vertrauen nicht alle Eltern. Bereits am Montag berichtete ein Vater, dass er seine Kinder aus aktuellem Anlass nicht in den Kindergarten schicke. Er wisse von mehreren Eltern, die genauso handeln. Es lasse sich doch kaum verhindern, dass die Kindern auf dem Außengelände gruppenübergreifend spielen. Seine Kritik richtete sich gegen die Teststrategie: „So lax so fahrlässig, das geht gar nicht.“ Das sei doch ein absoluter Super-Gau. Da werden die Menschen wochenlang angehalten, Kontakte zu reduzieren, kein unnötiges Risiko einzugehen, auf dieses und jenes zu verzichten – „und dann werden nicht alle getestet“, reagierte er mit Unverständnis.

Die Mitarbeiter seien am Rande der Belastungsgrenze

Dass sich auch die Kita-Mitarbeiterinnen Vorwürfe von einzelnen Eltern anhören musste, bestätigte Dorette Ames, Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins Kinderzentrum Pusteblume. Sie habe Verständnis dafür, dass besorgte Eltern ihre Kinder zu Hause lassen. Aber sie habe kein Verständnis dafür, dass einige wenige Eltern Vorwürfe gegen das Kita-Personal in Walle erheben. Die Mitarbeiter seien am Rande der Belastungsgrenze, „gar gekocht“, wie Ames sagte. Es habe auch schon Kündigungen gegeben. „Es ist doch so schon schwer genug. Wir haben alle Angst, es steht Weihnachten vor der Tür, wir geben alle unser Bestes“, appellierte sie an ein vernünftiges Miteinander.

Landkreis korrigiert seine am Montag veröffentlichte Meldung, dass es im Pastor-Bammel-Haus in Brome einen Corona-Fall gab

An der Haupt- und Realschule Rühen muss eine sechste Klasse bis 17. Dezember zu Hause bleiben, weil sich ein Schüler infiziert hat. Zudem gibt es an den BBS I und an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn jeweils einen positiven Corona-Fall. Da die Maßnahmen des Hygienekonzept umgesetzt wurden, wurde die betroffene Klasse jeweils der Kategorie 2 zugeordnet, teilt der Landkreis weiter mit. Auch an der Isetal-Schule Gifhorn wurde ein Schüler positiv getestet. Für die betroffene 1. Klasse geht es bis 14. Dezember in Quarantäne.

Derweil korrigiert der Landkreis seine am Montag veröffentlichte Meldung, dass es im Pastor-Bammel-Haus in Brome einen Corona-Fall gab. Das stimme nicht, die Flüchtlingsunterkunft in Brome sei coronafrei. Stattdessen habe es in der Asylbewerberunterkunft der Diakonie Gifhorn eine Bewohnerin erwischt. Daher mussten alle 77 dort lebenden Personen in Quarantäne.