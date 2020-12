Gifhorn ohne Weihnachtsmärchen, Unternehmer ohne Einkommen

30. November, 20. Dezember, 10. Januar… der Lockdown light wurde verlängert und trifft einige Branchen schwer. Die Corona-Neuinfektionen bleiben bestenfalls stabil, aber auch in Stadt und Kreis Gifhorn gehen sie nicht wirklich zurück. Für viele Branchen auch in Gifhorn bedeutet die Verlängerung des Lockdowns erneute Einnahmeverluste und gravierende Zukunftsängste.

Das gilt besonders für Nagel- und Kosmetikstudios. Für alle, die Wert auf Schönheit legen, sind sie unverzichtbar, haben allerdings ganz und gar keine Lobby. Anders als Friseure dürfen sie nicht öffnen und stehen erneut komplett ohne Einnahmen dar. Nicole Lemberg, die mit Marcus Wolff ein Nagelstudio mit Fußpflege in Gamsen betreibt, kann es noch immer nicht ganz fassen. „Es ist eine Katastrophe. Wir werden nicht ernst genommen, unsere Probleme unter den Teppich gekehrt.“ An ihrem Studio hänge die Existenz der kompletten Familie. Sie habe für ihr Studio ein Abstands- und Hygienekonzept, habe investiert in große Plexiglasscheiben, die Kunden und Kosmetikerin trennen.

Zwar hat Lemberg Verständnis dafür, dass gegen die hohen Infektionszahlen Maßnahmen erforderlich sind, aber doch nicht derart unfair, ohne jegliches Fingerspitzengefühl. „Nagel- und Kosmetikstudios fallen komplett durchs Raster“. Sie verweist auf ein Schreiben aus dem Sozialministerium, in dem es heißt, dass Nagelstudios als körpernahe Dienstleistungen nicht wieder öffnen dürfen. Dazu sei das Infektionsgeschehenen zu hoch. „Das hat nichts damit zu tun, dass sich Leute in den Studios anstecken könnten, als vielmehr damit, dass es auf dem Weg zu den Studios und wieder zurück zu vermeidbaren Kontakten kommen würde.“ Bei der Begründung trifft Lembergs Verständnis allerdings auf Grenzen. „Der Hohn“, sagen auch andere Studiobetreiber. Den meisten bleibt nur der Gang zum Arbeitsamt übrig, um Hart IV zu beantragen, andere haben ihr Studio schon komplett aufgegeben.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Und in anderen Branchen? Einen ersten kleinen Lichtblick meldet Jan Bendig. Der stellvertretende Studioleiter vom Fitnessloft Gifhorn ist froh, dass das Fitnessstudio nun zumindest montags und mittwochs jeweils in der Zeit von 9 bis 11 und 17 bis 19 Uhr öffnen darf. „Wir konnten das am Montag klären, nachdem ein Teilbetrieb-Konzept von uns mit Terminvergabe, Mindestabstand und diversen Hygienemaßnahmen abgelehnt worden war. Aber wir stecken quasi täglich die Köpfe zusammen, damit es irgendwie weiter geht“, sagt Bendig.

Die paar genehmigten Öffnungsstunden sind zumindest ein Lichtblick. Zumeist ist der junge Fitnessexperte nämlich allein im Studio und beantwortet Anrufe und Mails: „Eine sehr bedrückende und extrem belastende Situation für beide Seiten. Die Mitglieder wollen sich unbedingt wieder betätigen und bei uns sind alle Festangestellten in Kurzarbeit. Alle warten darauf, dass es wieder losgeht.“ Und statt Lockerungen zu Weihnachten würde es Bendig bevorzugen, dass Strukturen aufgebaut werden, damit sich die Menschen wieder bewegen können.

Eine Perspektive hätte auch Armin Schega-Emmerich gerne. „Es ist nichts erkennbar. Seit Monaten wird alles nach unten gefahren, aber es hat sich im Prinzip nichts geändert“, ist der Chef des Deutschen Hauses in Gifhorn und des Dehoga-Kreisverbandes enttäuscht. Die Hotelübernachtungen seien noch weniger geworden und in der traditionell gut gebuchten Weihnachtszeit sei überhaupt keine Nachfrage mehr vorhanden.

Apropos Tradition: Ein Weihnachtsmärchen wird es in diesem Jahr nicht geben. Keine Schneekönigin, keine leuchtenden Kinderaugen. „Die Absage unseres Weihnachtsmärchens trifft unser Team besonders emotional. Die Weihnachtsmärchenzeit ist immer eine ganz besonders schöne Zeit im Jahr“, erklärt Dagmar Marcks-Lübberink, Geschäftsführerin der Stadthalle. Auch die Silvesterveranstaltung mit dem Kabarettisten, Sänger und Songwriter Matthias Brodowy musste abgesagt werden.

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Von 44 geplanten Veranstaltungen im November und Dezember, 28 Eigenveranstaltungen sowie 16 Fremdveranstaltungen, mussten bis auf einige Blutspendetermine und öffentliche Sitzungen alle Termine gestrichen werden. Stattdessen nutzen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Räume in der Stadthalle. „Der Shutdown bedeutete ein klares Arbeits- und Veranstaltungsverbot für unser Haus und war in keiner Form light“, so die Geschäftsführerin. Seit April sei das gesamte Team von Kurzarbeit betroffen.

Einen Appell zum Durchhalten und für innovative Ideen setzt Volker Schlag der Corona-Pandemie entgegen. Natürlich habe die Kulturbranche ganz schlechte Karten, aber jetzt zu jammern, würde nicht helfen. „In der Pandemie ist egal, was für Regelungen beschlossen werden, es ist alles ungerecht. Natürlich ist es besonders doof für uns, aber man muss auch mal die Backen zusammenkneifen und mit der Unterstützung irgendwie über die Runden kommen“, sagt der Leiter des Gifhorner Kultbahnhofs.

Volker Schlag plant eine Überraschung am 20. Dezember

Gerade die Kunstschaffenden sollten seiner Meinung nach umdenken und auf ihre Kreativität vertrauen, andere Dinge (er)finden, um das Geschäft am Laufen zu halten. „Wir haben uns gerade in der Musikschule sofort hingesetzt und beispielsweise auf online umgestellt. Das hat gut geklappt. Außerdem haben wir uns ein Riesending für den 20. Dezember überlegt.“ Mehr möchte Schlag allerdings noch nicht verraten.