Eine Autofahrerin ist gegen ein Haus gerast. Sie war in einer Linkskurve geradeaus gefahren.

Autofahrerin rast im Landkreis Gifhorn in Haus

Eine Frau hat in Groß Oesingen erst einen Tannenbaum umgefahren und anschließend ein Gebäude gerammt. Sie war in einer Linkskurve geradeaus gefahren.

Gegen 18.30 Uhr war die 26-Jährige Frau aus Wolfsburg in Richtung Gifhorn unterwegs. In einer leichten Linkskurve in der Ortsmitte fuhr sie einfach geradeaus weiter - und es kam zu dem Unfall.

THW muss Gebäude sichern

Ersthelfer konnten die Frau aus dem Fahrzeug retten. Sie kam ins Gifhorner Krankenhaus. Der Wagen steckte in der Fachwerk-Außenwand, mehrere Balken und das Mauerwerk wurden beschädigt. Die Feuerwehren Groß Oesingen und Wahrenholz wurden alarmiert.

„Wenn wir den Wagen gleich herausgezogen hätten, hätte die Gefahr bestanden, dass das Gebäude einstürzt. Wir haben das Technische Hilfswerk mit Baufachberater alarmiert“, berichtet Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Henning Schulze. Zusammen mit den THW-Helfern aus Gifhorn und Sarstedt stützten die Feuerwehrleute innen die Decke und Wände mit Stahlstützen ab.

33 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Standsicherheit wurde dabei laufend vom THW beobachtet. „Zum Glück hat der starke Weihnachtsbaum viel Energie aufgenommen, sonst wäre der Gebäudeschaden um ein vielfaches größer –ebenso die Verletzungen der Frau“, ergänzt Gemeindebrandmeister Torsten Winter.

Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute und zwei vom THW.