Fahrstunde in Gifhorn trotz Corona: 5000 Euro Bußgeld

Seine eigene Sicht auf die Pandemie-Verordnungen vertrat ein Fahrlehrer vor dem Gifhorner Amtsgericht. Er musste sich wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen verantworten. Der Landkreis hatte ihm einen Bußgeldbescheid über 5000 Euro zugesandt, weil er Ende März eine Fahrstunde gegeben hatte – zu einem Zeitpunkt, als dies per Verordnungen aufgrund der Corona-Pandemie bereits untersagt war. Bei einer Polizeikontrolle eskalierte die Situation – ein weiterer Streifenwagen kam zu Hilfe, das Fahrschulfahrzeug wurde beschlagnahmt.

Der Bußgeldbescheid sei unwirksam, meint der Fahrlehrer

In dem mehr als zwei Stunden dauernden Prozess führte der Beschuldigte etliche Gründe ins Feld, warum aus seiner Sicht die Verordnung nicht gelte: Fahrschulen seien nicht explizit erwähnt worden, eine Zusammenkunft fange bei ihm erst ab drei Personen an, der Staat habe keine Ermächtigungsgrundlage gehabt, sodass die Verordnung ihm gegenüber nicht wirksam sei. Auch sei die Verordnung ihm nicht direkt übersandt worden, es habe somit keine „wirksame Bekanntgabe“ gegeben. Daher sei auch der Bußgeldbescheid unwirksam, meinte der Fahrlehrer.

Der Angeklagte kritisiert das Verhalten der Polizei

Die Verordnungen verschärften seiner Meinung nach die „Hysterie“ und die Wirtschaftslage, außerdem sei die Frage, ob eine Fahrschule eine private Bildungseinrichtung ist. Auch für den Vorhalt des Richters, dass das Ordnungsamt der Stadt Gifhorn ihm in mehreren E-Mails neben Theorie- auch die Praxisstunden untersagt habe, hatte er eine Antwort parat. „Die Stadt Gifhorn ist für mich nicht zuständig, ich bin beim Landkreis gemeldet.“ Zudem kritisierte er das Verhalten der Polizei. Da er trotz Haltesignal erst stoppte, als er auf seinem Grundstück war, verlagerte sich die Verkehrskontrolle in seine Küche. Angekommen auf seinem Grundstück zeigte er erst den Fahrzeugschein eines anderen Autos vor, wies sich nicht aus und drückte dann wortlos seiner Frau seine Brieftasche in die Hand und ging in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Den hinterhergehenden Polizisten forderte er dann auf, sein Haus zu verlassen.

Richter: „Sie erklären sich das so, dass es für Sie gut ist und erachten Verordnungen für sich als nicht rechtsverbindlich“

Zunehmend ungehalten wurde der Richter, als der Beschuldigte verlangte, alle Zeugen zu vernehmen, samt Fahrschüler. Der hatte die Fahrstunde bekommen, weil er „dringend“ seinen albanischen Führerschein umschreiben wollte. „Am 26. März durfte man nicht mal mehr in den Baumarkt“, bemerkte der Richter und unterband eine weitere Diskussion über den Sinn der Verordnungen. „Wir sind hier nicht beim Bundesverfassungsgericht“, sagte er und sah eine „sehr gefährliche Mischung mit Halbwissen“ beim Beschuldigten. „Sie erklären sich das so, dass es für Sie gut ist und erachten Verordnungen für sich als nicht rechtsverbindlich.“ Auch wenn man nicht in Gifhorn gemeldet sei, habe die Stadt dennoch die Ordnungsaufsicht. Kritik übte der Richter an der Beschlagnahme des Fahrzeugs durch die Polizei. Das sei, auch angesichts mehrerer Fahrzeuge der Fahrschule, nicht nötig gewesen. Einen zweiter Polizeiwagen allerdings, der dazukam, hielt er angesichts der eskalierenden Situation für „normal“. Keine Fragen hatte daher die Staatsanwältin. „Der Sachverhalt steht fest.“

Staatsanwältin: „Wenn man nicht weiß, wie etwas gemeint ist, muss man nachfragen. Als Unternehmer ist man verpflichtet, sich zu informieren“

Bekannt gegeben wurde dem Beschuldigten die Verordnung per E-Mail. Dass ihm die Allgemeinverordnung nicht bekannt war, sei unglaubwürdig, weil er sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt habe. „Wenn man nicht weiß, wie etwas gemeint ist, muss man nachfragen. Als Unternehmer ist man verpflichtet, sich zu informieren. Daher gehe ich von Vorsatz aus“, sagte sie und forderte eine Geldbuße von 7000 Euro.

Der Fahrlehrer muss eine Geldbuße von 5000 Euro zahlen

Der Richter blieb bei einer Geldbuße von 5000 Euro. „Ich habe Ihnen zweimal goldene Brücken gebaut, mit denen sie günstiger davongekommen wären. Aber ich stelle fest, dass sich Menschen zunehmend in Formulierungen verlieren, die sich für sich passend auslegen. Auch Sie machen sich ihr eigenes Regelwerk, wissen es besser als Juristen und Infektiologen und wollen ihr selbstgeschaffenes Rechtsverständnis durchsetzen. Daher blieb Ihrem Rechtsanwalt auch nur übrig, die Chronologie der Ereignisse zu schildern.“

Richter: „Ich sehe den Rechtsmitteln entgegen und freue mich auf die Begründung“

„5000 Euro ist die Summe, die Sie spüren müssen, damit Sie merken, dass Sie sich verrannt haben“, so der Richter, der von einer folgenden Berufungsverhandlung ausging. „Ich sehe den Rechtsmitteln entgegen und freue mich auf die Begründung“, so der Richter. Außerdem hat der Beschuldigte Klage gegen die Allgemeinverordnung beim Verwaltungsgericht Braunschweig eingereicht, die aber laut Richter keine aufschiebende Wirkung hat. Zudem wird diese nach Einschätzung des Richters erst in zwei Jahren entschieden.