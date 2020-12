Corona-Ausbruch: 26 weitere Personen im Christinenstift infiziert

Ende vergangener Woche hatte der Landkreis Gifhorn nur einen Coronafall im Gifhorner Alten- und Pflegeheim Christinenstift ermittelt. Doch seit Donnerstag ist bekannt, dass es bei einer erkrankten Pflegekraft nicht geblieben ist. Weitere 14 Mitarbeiter und zwölf Bewohner haben sich mit dem Virus infiziert, wie sich nach dem Abstrich aller K1-Personen durch das Gesundheitsamt herausstellte.

Laut dem Landkreis muss daher jetzt der gemeinsam für Alten-und Pflegeheime erarbeitete Pandemieplan umgesetzt werden, der entwickelt wurde für den Fall, dass mehr als zwei Corona-Infizierte in einer Einrichtung ermittelt werden.

Für die Umsetzung des Pandemieplans muss die Einrichtungsleitung Sorge tragen. Darin würden umfassende Infektionsschutzmaßnahmen berücksichtigt, sodass das Gesundheitsamt des Kreises keine gesonderte Anordnung erlassen muss, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Corona-Infektionen haben sich aber nicht nur im Christinenstift breitgemacht, sondern auch in weiteren Schulen und Kindergärten des Landkreises.

An der IGS Sassenburg wurde eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Als K1-Personen gelten Mitschüler einer 9. Klasse, einzelne Kursteilnehmer des 9. Jahrgangs und eine Lehrkraft. Es wurde eine Quarantäne bis zum 9. Dezember angeordnet.

An der Gebrüder-Grimm-Schule hat es drei Personen erwischt. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben der Pressemitteilung zufolge ergeben, dass sich die Kinder in der Zeit, in der sie ansteckend gewesen seien, nicht in der Schule befunden hätten. Daraufhin sei nach Rücksprache mit der Schulleitung beschlossen worden, für die Schule keine weiteren Infektionsschutzmaßnahmen anzuordnen.

In der Gifhorner Adam-Riese-Schule wurde eine Schülerin positiv getestet. Zu den K1-Personen zählt eine Teilgruppe der betroffenen 2. Klasse. Sie müssen bis zum

8. Dezember in Quarantäne. Die betroffene 2. Klasse sei in getrennten Lerngruppen unterrichtet worden.

An der Grundschule Isenbüttel muss eine vierte Klasse aufgrund der Infektion eines Schülers ebenfalls bis 8. Dezember Zuhause bleiben.

Im Kindergarten Abrahams Kinder Gifhorn ist eine infizierte Person ermittelt worden. Die einzige Gruppe der Einrichtung und die Fachkräfte werden müssen bis 15. Dezember in Quarantäne.

Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten von Mittwoch auf Donnerstag auf 31. Demnach wurden im Landkreis Gifhorn bislang 1055 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 109. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit bei 61,7. Acht Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben. 6627 Tests wurden bisher durchgeführt.