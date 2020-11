Gifhorn ist vorerst raus aus dem roten Corona-Bereich

Fürs Aufatmen mag es noch zu früh sein, sich zu freuen , ist dennoch erlaubt: Der mit Argusaugen betrachtete Inzidenzwert von Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner fiel am Sonntag im Landkreis Gifhorn erstmals seit dem 8. November wieder unter die wichtige Schwelle von 50 . Und das gleich deutlich. Nach aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes liegt der Wert der vergangenen sieben Tage bei 34,6 . Damit verlässt Gifhorn den roten Bereich der Regionskarten mit Fallzahlen. Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist gelockert, die Empfehlungen gelten weiterhin.

Die Zahlen im Detail: Kamen am Sonnabend 13 Neuinfektionen dazu, gab es am Sonntag sechs neu bestätigte Corona-Fälle . Seit März haben sich damit kreisweit 984 Menschen angesteckt. Ein neuer Test kam am Sonntag hinzu, insgesamt sind es inzwischen 6303.

Weniger neue Fälle heißt mehr Kapazität für die Nachverfolgung jedes einzelnen

Die Zahl der Corona-Toten liegt unverändert bei 8. Das Helios-Klinikum behandelt vier Corona-Patienten auf der Intensivstation , zehn weitere isoliert auf der Normalstation.

Für das Gesundheitsamt ist die leichte Entspannung die Chance, die Infektionswege noch hartnäckiger zurückzuverfolgen. Nach einem neuerlichen Infektionsfall einer Mitarbeiterin im Pflegeheim Osloß vom Sonnabend sollen ab Montag alle Bewohner und Mitarbeiterinnen getestet werden.

Appell: Jetzt nicht leichtsinnig werden – keine privaten Weihnachtsmärkte

Am Sonntag bestätigte sich die Corona-Infektion eines Lehrers an der Oberschule Weyhausen, der sich bereits in Quarantäne befand. Hier will das Amt weitere Kontaktpersonen ermitteln.

Landrat Andreas Ebel richtet derweil einen Appell an alle Gifhorner, privat organisierte Weihnachtsmärkte zu meiden . Offenbar kursieren in sozialen Netzwerken vermehrt Einladungen zu geselligen Glühwein- und Bratwurstrunden in Gärten und auf Höfen. Ebel: „Die Ideen mögen gut gemeint sein, sie widersprechen den Verordnungen und gefährden die Gesundheit aller.“ Private Treffen sind bereits seit November auf zwei Haushalte beschränkt, vom 1. Dezember an dürfen es nicht mehr als fünf Personen sein. Ziel ist und bleibt, den Kreis der Kontaktpersonen möglichst klein zu halten.