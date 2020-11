CDU springt Gifhorns Landrat in Personaldebatte bei

Landrat Andreas Ebel bemühte sich in der Debatte um seine Personalpolitik am Freitag um Schadensbegrenzung . Ebel rief alle Kreistagsfraktionsvorsitzenden an, um ihnen den Namen seines künftigen Referenten mitzuteilen. In einer zweiseitigen Pressemitteilung erläuterte er die unbestrittene Rechtmäßigkeit seines Vorgehens in diesem Fall und bei der Nachbesetzung des Kämmerer-Postens. In dem Papier gab Ebel auch den Namen seines neuen Referenten preis, den wir aber weiterhin nicht nennen, um den Mitarbeiter als Person zu schützen. Unsere Zeitung hatte in der Berichterstattung stets betont, dass es nie um Eignung oder Qualifikation der Beförderten gehe, sondern um die Kritik Dritter am Auswahlverfahren des Landrats.

Mit einer weiteren Pressemitteilung schloss die CDU die Reihen hinter ihrem Landrat, den sie für September 2021 erneut als Kandidaten nominiert hat. SPD-Kreistagsvize erkennt eine Provokation Ob die Argumentation den kritischen Koalitionspartner SPD überzeugt, bleibt abzuwarten. Mit dem stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden Ottmar Bartels äußerte sich einer der bedächtigsten Sozialdemokraten zu den „ Alleingängen des Landrates “. Gespräche darüber seien „im Ergebnis aus Sicht der SPD-Fraktion bisher unbefriedigend“. Ebels Vorgehen „ belastet die Koalition , man kann es auch als Provokation sehen“, so Bartels. Längst gehe es „nicht mehr nur um Postenverteilung, sondern auch um die Art der Personalführung in der Verwaltung des Landkreises“. Beim Koalitionspartner CDU gebe es „keine Regung und auch keine Anzeichen zur Beilegung des Konfliktes “. Im Gegenteil. CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer betonte, die Fraktion „ steht voll hinter Landrat Dr. Andreas Ebel“. Man blicke auf sechs Jahre gemeinsamer erfolgreicher Arbeit zurück. Dirksmeyer-Vielhauer: „Nun wird von dritter Seite versucht, korrekt getroffene Personalentscheidungen zu skandalisieren und den Landrat zu diskreditieren.“ Doch laut Gesetz sei der Hauptverwaltungsbeamte für die Organisation seiner Verwaltung verantwortlich. Ein Mitspracherecht der Politik sei aus gutem Grund nicht vorgesehen. Es zählten einzig Eignung, Leistung und Befähigung. Aus Sicht des Landrats lief bei den Personalentscheidungen alles richtig Landrat Ebel bekräftigte seinerseits: „Die Durchführung des Verfahrens zur Besetzung vakanter Stellen obliegt mir als Landrat in meiner Funktion als Leiter der Verwaltung.“ Eine interne Ausschreibung habe sich angeboten, weil gleich mehrere hauseigene Kandidatinnen und Kandidaten der Kreisverwaltung die Voraussetzungen der Kämmerer-Stelle erfüllt hätten. Bei der Position des Büroleiters handle es sich an zuallererst um seinen persönlichen Referenten , was ein „sehr naturgemäß und unweigerlich enges, aber auch persönliches Vertrauensverhältnis “ voraussetze. Ebel: „Die Besetzung unterliegt demzufolge nicht den üblichen Regularien. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt, Stellenausschreibungen ausdrücklich nur als Sollvorschrift ausgestaltet und Ausnahmen zugelassen.“ Der neue persönliche Referent bringt Verhandlungsgeschick mit Ebels Wahl fiel auf den Abteilungsleiter für allgemeine Hoheitsangelegenheiten und Asylbewerberleistungsgesetz. Er habe als Führungskraft Fachkompetenz , Verhandlungsgeschick und Fingerspitzengefühl in schwierigen Situationen bewiesen. Die Personalie hätte er der Politik am nächsten Dienstag mitteilen wollen, so Ebel.