Stresing-Momberg verzaubert Kinder im Klinikum

Ursula Stresing-Momberg aus Gifhorn ist ansteckend. Wer der 75-jährigen Frohnatur begegnet, bekommt sofort ein Lächeln ins Gesicht. Gegenwehr ist völlig zwecklos! In der Kinderklinik des Helios-Krankenhauses ist sie daher ein willkommener Gast: Als Clownin bringt sie die jüngsten Patienten auch bei den schlimmsten Krankheiten wieder zum Lachen – und die Erwachsenen gleich dazu.

Ursula Stresing-Momberg aus Gifhorn muntert als Clownin Ullala die Kinder im Heliosklinikum auf. Foto: Reiner Silberstein / BZV

Stresing-Momberg fällt auf, wenn sie ins Krankenhaus geht: Gestreiftes T-Shirt, roter Hut mit Blume, bunter Schal, Herzen auf Brust und Wangen – und natürlich eine rote Clownsnase . Sie zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern auch das Gehör: „Hallihalla, ich bin Clownin Ullala!“ Jeden Donnerstag ab 10 Uhr – wenn es das Corona-Virus nicht gerade verbietet – geht sie in die Krankenzimmer und spricht die Kinder an, fragt, wie sie heißen, warum sie in der Klinik sind. „Ich weiß, sie brauchen ein bisschen Fröhlichkeit und Aufmunterung.“ Deshalb zündet sie für die Mädchen und Jungen ein wahres Feuerwerk an Glückseligkeit – zur Ablenkung. „Lachen ist doch die beste Medizin !“

Als Präsent gibt es eine Clownsnase

„Ich sage, ich kann zaubern, brauche dabei aber Hilfe“ – von den Kindern und vom Zauberhimmel . Und schwups! „Ich glaube, da ist was in meine Tasche gefallen.“ Dann zückt sie ein kleines Präsent, zum Beispiel eine rote Schaumstoff-Clownsnase. „Die Mädchen sind auch immer ganz verrückt nach Herzen-Luftballons .“ Auch kleine Papiertröten hat Ullala zu verteilen. Eine Krankenschwester habe ihr gesagt: „Das ist toll, das bringt die Kinder dazu, mal richtig zu atmen.“

Auch die Eltern, Omas und Opas werden miteinbezogen, wenn sie gerade zu Besuch sind. Sie müssen helfen, Zauberkraft aus dem Himmel herunterzuholen. „Ich glaube, auch die Erwachsenen brauchen ein bisschen Freude“, meint die 75-Jährige. Einmal hat sich Stresing-Momberg erschreckt: Eine Mutter fing an zu weinen. Aber auf Nachfrage antwortete diese: „Ich weine vor Rührung .“ Das Clownsein hat die gelernte Industriekauffrau und spätere Personalreferentin mal bei einem Seminar vor vier Jahren gelernt – im Kloster Drübeck im Harz. „Eine Pastorin war ausgebildete Clownin. Ich dachte mir: Das möchte ich auch machen.“ Nur wo und wie?

Das Clownin-Sein ist für sie eine Berufung

Sie sprach das Helios-Klinikum an und war fortan ehrenamtlich engagiert. „Das ist für mich eine Berufung, macht mir Spaß. Aber ich muss kein Geld damit verdienen.“ Sie verschreibe sich von ganzem Herzen den Kindern. „Ich habe selbst keine, aber das ist ein wunderbarer Ersatz.“

Kindern hilft Ursula Stresing-Momberg schon viel länger: Seit zehn Jahren ist sie auch Leselernhelferin in der Wilhelm-Busch-Grundschule in Gamsen. „In der Kirche gab es mal einen Aufruf dazu.“ Die Gifhornerin ist seitdem begeistert dabei, übt einmal in der Woche für drei Stunden mit den Mädchen und Jungen – mal mit ganzen Klassen, mal auch einzeln. „Lesen ist etwas ganz Wichtiges, erst recht bei Kindern mit Migrationshintergrund.“

Stresing-Momberg ist auch Leselernhelferin

Aber auch da kommt die Clownin in ihr immer wieder durch: „Um die Kinder munter zu machen, baue ich schon mal absichtlich Fehler ein und schaue, ob sie es merken.“ Mittlerweile können die Schüler auch ein „Clown-Diplom“ bei ihr erwerben.

Die 75-Jährige sagt, man müsse Kinder fördern, wo immer es geht. „Sie sind unsere Zukunft. Wir müssen ihnen eine Chance geben, sich zu entwickeln.“ Manchmal trifft sie ehemalige Schüler in der Stadt oder beim Marsch von Fridays for Future – „sprecht mich ruhig an“, bittet sie sie, darüber freue sie sich.

Der schönste Lohn sei für Stresing-Momberg, wenn sie ein Lächeln zurückbekommt. Zum jüngsten Geburtstag gab es aber auch mal richtige Geschenke von den Schülern für sie: einen ganzen Strauß voller Papier-Herzen und Engel mit guten Wünschen darauf.