Gifhorns Weihnachtspostamt beschert Flüchtlingskinder

Weihnachten kann kommen. Corona wird dem Weihnachtspostamt für Geschenkespenden an Flüchtlingskinder nichts anhaben. Am Dienstag geht es mit der Aktion von evangelischer und katholischer Kirche, von Wohnen und Beraten und der Egon-Gmyrek-Stiftung los im Café Aller im Cardenap. Uta Beyer, Tobias Zemke, Martin Wrasmann und Daniel Masyr hängen am ersten Adventswochenende die 90 Wunschkarten an den Weihnachtsbaum.

Nur 90? „Wir hatten auch schon 460 Karten“, erinnert sich Beyer an die vergangenen fünf Jahre. Die Limitierung hat indes nichts mit der Pandemie zu tun, sondern mit der klaren Ausrichtung auf Flüchtlinge. Beschenkt werden Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren, deren Familien zurzeit das Asylverfahren durchlaufen oder geduldet sind. Familien, die inzwischen über ein Aufenthaltsrecht verfügen, zählen nicht mehr zu den Adressaten des Weihnachtspostamtes. Das Postamt funktioniert wie immer: Karte holen, Päckchen bringen Wer schenken möchte , holt sich eine Karte vom Baum und besorgt das erhoffte Geschenk, das nicht mehr als 25 Euro kosten soll. Das Päckchen kann dann wieder im Café Aller abgegeben werden. Ehrenamtliche Helfer fahren die Gaben ab 21. Dezember zu den Familien und geben sie an der Tür ab. Die große gemeinsame Bescherung ist abgesagt . Beyer bedauert: „Ja, der Austausch der Kulturen fällt weg.“ Ohnehin leide die Idee des Begegnungscafés durch die langen Schließphasen. Stammgäste gingen verloren. „Dabei haben wir so lange für die Idee des Miteinanders gekämpft“, sagte Beyer. Immerhin: „Die Geschenkeaktion ist ein Selbstläufer“, berichtet Tobias Zemke. Und Martin Wrasmann betont, wie wichtig Wünschen sei: „Die Kinder bestimmen selbst, was sie gern hätten – das Gegenüber bestimmt.“ Geld ist auch erwünscht – es gibt ein Spendenkonto Das Postamt ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet , samstags von 10 bis 14 Uhr. Wer mit Geld unterstützen möchte, kann seine Spende auf das Konto der St.-Altfrid-Gemeinde überweisen: DE91 2695 1311 0011 0957 34, Stichwort Weihnachtspostamt.