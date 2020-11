Schülerin der Gifhorner Gebrüder-Grimm-Schule hat Corona

Weitere Corona-Infektionen an Schulen im Kreis Gifhorn reißen nicht ab. So meldet die Kreisverwaltung, dass auch eine Klasse der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn von nun an auf Entscheidung der Schulleitung zu Hause lernt. Eine Schülerin sei positiv getestet worden. „Sie wurde schon als Kontaktperson (familiärer Fall) geführt und befand sich bereits in Quarantäne “, heißt es in der Pressemitteilung von Donnerstag.

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte Landrat Andreas Ebel auch einen Quarantänefall am Otto-Hahn-Gymnasium : Dort befinde sich eine Schülerin des 12. Jahrgangs in Isolation , weil sie als Kontaktperson der Kategorie 1 gelte. „Der Kontakt zu der positiv getesteten Person hat außerhalb der Schule stattgefunden", so Ebel – deshalb gebe es keine weiteren Maßnahmen an der Schule.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis Gifhorn erhöhte sich am Donnerstag nach 6.264 (+124) Tests um 8 auf 946. Die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz fiel dadurch um 5,1 auf 75,9.