Einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Mietwohnung? Unbedingt. Wenn es nach dem Willen des Jembker Bauausschusses geht, so schnell wie möglich.

So war nach einigen Diskussionen bei der Abwägung zwischen Giffinet des Netzbetreibers Netservices und der Deutschen Glasfaser, die die Gemeinde Jembke als schwarzen Flecken mit Breitband versorgen möchten, die Marschrichtung klar: Der Bauausschuss tendierte in der Sitzung am Mittwoch in der Mensa der Oberschule Weyhausen für letzteren Anbieter.

Breitbandausbau: Giffinet benötigt 60 Prozent Anschlussquote, Deutsche Glasfaser hingegen 40 Prozent

Der Grund: Die Deutsche Glasfaser würde, sofern sich 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden, sofort loslegen können. Bei Giffinet hingegen wird eine Anschlussquote von 60 Prozent benötigt und der Ausbau könnte erst Anfang 2022 beginnen. Das liegt daran, dass Giffinet die Ausbaugebiete in Cluster unterteilt und die zeitliche Abfolge vorher festlegt wurde. Jembke wäre in Cluster drei, das nach Auskunft von Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein (CDU) Ende 2023 fertig ausgebaut wäre.

Der Anschluss ist kostenlos, wenn ihn sich Einwohner i nnerhalb einer vorgegeben Frist sichern . Zahlen müssen sie dann für die jeweiligen Tarife. Henrik Hesker und Friedrich Herbold (beide WGJ) taten sich schwer bei der Abstimmung, weil die Tarifpreise für Giffinet zur Sitzung nicht vorlagen, mit denen die Ratsherren das Angebot der Deutschen Glasfaser vergleichen wollten. „Wie sollen wir uns ein Bild machen, wenn wir nicht wissen, was es kostet?“, fragte Hesker. Ziegenbein entgegnete, dass sich beide Tarifpreise nicht viel nehmen. Lars Riemenschneider (CDU) hielt die Diskussion um den Preisvergleich ohnehin für überflüssig. „Wichtig ist, dass es hier in Jembke schnellstmöglich umgesetzt wird. Das ist doch der entscheidende Punkt!“ Somit sei seiner Auffassung nach klar, für wen gestimmt werden sollte.

Das sah letztlich auch der Rest der Lokalpolitiker mehrheitlich so. Mit einer Gegenstimme empfahl der Ausschuss dem Rat, die Deutsche Glasfaser als Anbieter für den Breitbandausbau zu favorisieren. Zudem soll der Rat bis zum Ende in die Umsetzung einbezogen werden.

Eltern haben sich für die Neugestaltung des Spielplatzes am Streijering zusammengesetzt

Nachdem er bereits im März erste Überlegungen der Eltern vorgestellt hatte, präsentierte Ratsmitglied Arthur Eistetter nun die finale Version für die Spielplatzgestaltung am Streijering . Geplant sind Nestschaukel, Drehscheibe, Spielturm mit Optionen zum Klettern und Rutschen, 3er-Wippe mit Plattform, Balancierstern und 2er-Reck. Der angepeilte Hersteller setze auf dezente Farben im ländlichen Stil mit recyceltem Kunststoff in Holzoptik statt auf knallige Akzente.

Zwar waren Wipptiere und Sitzgruppe vom TÜV nicht beanstandet worden, jedoch empfahl Eistetter auch hier eine Erneuerung, da dies noch im vorgegebenen Budget von 25.000 Euro liege. Zudem warb er für die Pflanzung dreier Bäume, um Schatten zu spenden. Die jetzige Kalkulation liege ihm zufolge bei fast 23.000 Euro. Jedoch kommen noch Fallschutz durch Kies oder Holzschnipsel sowie die Montage der Geräte hinzu.

Genau deshalb fürchtete Markus Bonert (CDU), dass die 25.000 Euro dafür insgesamt nicht ausreichen und erinnerte daran, dass auch die Aufwertung des Spielplatzes in der Wiesenstraße Geld kostet. Denn dort sei ein neuer Spielturm angedacht, 5000 Euro sind im Haushalt vorgesehen. Der Bauausschuss folgte seiner Empfehlung: Wenn die Verwaltung zwei Vergleichsangebote eingeholt und den Endpreis für Geräte, Montage und Fallschutz kennt und feststellt, dass das Budget nicht ausreicht, sollen ein oder zwei Geräte aus dem Projekt vorerst raus- und im Folgejahr wieder reingenommen werden.