In Weyhausen entsteht Zentrum für altersgerechtes Wohnen

Zwei Häuser mit 35 Betreuten Wohnungen und 28 Service-Wohnungen entstehen derzeit auf dem Gelände des Baugebietes Klanze-Ost in Weyhausen . Seit August laufen hier die Bauarbeiten für das sogenannte Lebens- und Gesundheitszentrum auf rund 3000 Quadratmetern, das die Carestone aus Garbsen in Hannover als Investor errichtet.

Startschuss fiel im August dieses Jahres, voraussichtlich im Februar 2022 soll der Bau abgeschlossen sein

Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, sind die Arbeiten am Fundament von Haus 1 bereits abgeschlossen, Haus 2 befindet sich im Rohbau. Fertig sein soll alles im Februar 2022 . Privatpersonen können die Apartments kaufen und an ältere Menschen weitervermieten.

Mit diesen beiden Komplexen soll nach Angaben des Unternehmens ein ganzheitliches Angebot für das Wohnen und Leben im Alter geschaffen werden. Bürgermeisterin Gaby Klose zufolge wachse die Nachfrage nach individueller Pflege. „Rund 20 Prozent der Bewohner im Landkreis Gifhorn sind über 65 Jahre alt, 2030 werden es schon 28 Prozent sein. Deshalb ist die Entstehung neuer Pflegeplätze und Wohnungen für Senioren für unsere Gemeinde von großer Bedeutung.“

Und dafür wird in der Gemeinde Weyhausen einiges getan: Neben dem Projekt der Carestone schafft die AOC Immobilien AG im Wohnquartier Trias im selben Baugebiet ebenfalls Wohnraum, die Senioren dank ihrer Barrierefreiheit nutzen können: von 149 Wohnungen sollen 83 altersgerecht konzipiert werden.

35 Betreutes-Wohnen-Apartments, 28 Service-Wohnungen und Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen

Was genau hat der Investor dort vor? In Haus 1 entstehen auf drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss insgesamt 35 barrierefreie Wohneinheiten für Betreutes Wohnen. Gemeinsame Stunden mit Nachbarn, Freunden und Familie können in dem Café und auf einer 100 Quadratmeter großen Dachterrasse verbracht werden. Eine Tagespflegeeinrichtung mit 20 Betreuungsplätzen , Aufenthalts-, Ruhe- und Therapieräumen sowie einem Pflegebad im Erdgeschoss ergänzen das pflegerische Angebot.

In Haus 2 werden 28 altersgerechte und moderne Service-Wohnungen geschaffen, in denen Senioren die Möglichkeit haben, zusätzliche Leistungen über die benachbarte WH Care Holding in Anspruch zu nehmen. Das Ziel dieses Großprojektes ist laut Ralf Licht, Chief Development Officer bei Carestone: Selbstbestimmt altern mit der Option, professionell unterstützt zu werden. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 53,23 und 73,64 Quadratmetern.

Die WH Care Holding wird das neue Gesundheitszentrum betreiben . Sie ist auch für das Wohn- und Pflegeheim im benachbarten Osloß zuständig. Der Mietvertrag mit dem Betreiber ist für mindestens 20 Jahre angelegt. „Die Kombination aus Tagespflege und betreutem Wohnen bietet den Menschen neben einer optimalen Versorgungsmöglichkeit auch die Geborgenheit der Gemeinschaft“, wird Geschäftsführer Marcus Mollik in der Pressemitteilung zitiert.

Pflegeapartments werden von Privatpersonen gekauft, Betreiber kümmert sich um Weitervermietung

Wie funktioniert die Finanzierung? Privatpersonen können einzelne Pflegeapartments als Wertanlage zum Vermögensaufbau und die eigene Altersvorsorge kaufen – vergleichbar mit dem Kauf einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der B etreiber kümmert sich dann um die Vermietung der Apartments und zu großen Teilen um die Instandhaltung des Gebäudes, die Abführung der Nebenkosten und Schönheitsreparaturen. Der Käufer des Pflegeapartments habe dadurch deutlich weniger administrativen Aufwand.

Die Kaufpreise der Wohnungen liegen zwischen 179.618 und 303.360 Euro pro Wohneinheit, so das Unternehmen. Interessierte Mieter können sich unter info@wh-weyhausen.de melden.