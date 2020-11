Gifhorn findet kein Mittel gegen lärmende Wolfsburger Straße

Die bröckelnde Wolfsburger Straße wird mit ihrer unebenen Oberfläche immer mehr zum Ärgernis . Verschlissene Decke, notdürftig geflickte Risse, ungleichmäßig aufgebrachter Rollsplit, abgesackte Gullys – der Verkehrslärm der rumpelnden LKW, hoppelnden Kleinanhänger und unrund laufenden Reifen wird für die Anlieger der stark befahrenen Ost-West-Achse immer mehr zur Qual . Das machte eine Bürgerin im Ordnungsausschuss des Stadtrates am Dienstag persönlich deutlich. Ob und wann endlich saniert wird, das bespricht der Tiefbauausschuss am nächsten Mittwoch. Vor 2024 ist mit dem Millionenprojekt kaum zu rechnen.

Mit einem ordnungsrechtlichen Ansatz ist dem Lärm offenbar nicht beizukommen. Fachbereichsleiterin Babette Kutrib antwortete dem grünen Ratsherr Rüdiger Wockenfuß, dass für ein Tempolimit auf 50 statt 70 Stundenkilometer bis zur Erneuerung der Fahrbahndecke zwei Bedingungen erfüllt sein müssten: Der schnellere Verkehr müsse das Unfallrisiko oder den Verschleiß der Strecke erhöhen – beides sei nicht der Fall. Der hohe Lärmpegel dagegen sei kein Maßstab.

Jahrelange Gifhorner Unfallschwerpunkte sind keine mehr

Zum Stichwort Unfallgefahr brachte Polizeiexperte Winfried Enderle gute Nachrichten von der aktuellen Runde der Verkehrsunfallkommission mit: Die Lage entspannt sich vielerorts. Nicht erst im Corona-Jahr 2020, sondern bereits seit 2019 krachte es an vielen notorischen Unfallhäufungspunkten im Stadtgebiet seltener oder gar nicht mehr. Dazu zählen die Einmündung der Konrad-Adenauer-Straße in die Lüneburger Straße ebenso wie der Knotenpunkt am Bahnübergang Calberlaher Damm nach der Sanierung. Völlig unauffällig ist nach einer gezielten Sichtbeschränkung mit Hecken die Kreuzung Bruno-Kuhn-Straße/Neubokeler Straße. Bis auf wenige Bagatell-Auffahrunfälle passiert auch an der ausgebauten Dragen-Kreuzung von Bundesstraße 188 und Kreisstraße 114 nichts mehr. Selbst die Christinenstift-Kreuzung der B 188, an der Anfang 2021 ein Doppelblitzer für Tempo und Ampel-Rotlicht scharfgeschaltet wird, gab es 2020 nur drei Auffahrunfälle mit einer leicht verletzten Person, so Enderle.

Dafür häufen sich inzwischen einen Kilometer weiter westlich die Crashs : An der Überleitung der Bundesstraße 4 auf die B 188 in Höhe Wilscher Weg passiert immer mehr. Dort müssen Linksabbieger über vier Fahrspuren hinweg fahren. Abhilfe soll Tempo 70 in Fahrtrichtung Wolfsburg schaffen. Bislang gilt es nur in Richtung Meinersen.

Corona nagt am wichtigsten Feuerwehr-Wert: Der Kameradschaft

Stadtbrandmeister Matthias Küllmer berichtete von Corona-Sorgen der ehrenamtlichen Brandschützer. Die Stadtverbandsversammlung am vergangenen Wochenende wurde abgesagt . Die Berichte kommen schriftlich. Auch die Ortsfeuerwehr Kästorf zieht im Dezember nicht persönlich Bilanz. Wie sich die Lage für die Gamsener im Januar darstellt, bleibe abzuwarten, so Küllmer.

Mit dem Teil-Lockdown hätten die Feuerwehren den überaus wichtigen Übungsdienst zum zweiten Mal nach März „vollständig heruntergefahren“, berichtete der Feuerwehrchef. Die Situation sei ernst . Es gehe keineswegs nur um das Einüben technischer Routinen an den Spezialgeräten. Küllmer: „Uns geht die Kameradschaft verloren. Aber die ist Voraussetzung für blindes Vertrauen im Einsatz .“ Das Kommando zerbreche sich den Kopf über Lösungen: „Aber das Richtige ist uns noch nicht eingefallen“, räumte Küllmer ein.

Die Gute Nachricht: Die Arbeit am Feuerwehrbedarfsplan gehe voran, speziell für den Brandschutz in der Südstadt samt Winkel. Küllmer: „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels.“