Gifhorner Bündnis gedenkt gestorbener Zwangsarbeiter

Das Gifhorner Bündnis „Bunt statt Braun“ hat in den zurückliegenden Jahren intensiv an der Geschichte der im Zweiten Weltkrieg aus Polen und der Sowjetunion verschleppten Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangenen gearbeitet und seine Expertise der Stadt Gifhorn in aller Breite zur Verfügung gestellt, heißt es in einem Bericht an die Presse.

„Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass sich Gräber von Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangenen, die im April 1945 an einer Methylalkoholvergiftung starben, auf den beiden Gifhorner Friedhöfen finden und dort von uns als Bündnis in Erinnerung gehalten werden,“ wird Jörg Prilop, einer der Sprecher des Bündnisses, zitiert. Die Vertreter des Bündnisses haben mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass nach einigem Aufschub ihre Initiative für ein Erinnern an die Zwangsarbeiter*innen nun endlich mit einer Gedenktafel am Bahnhof Gifhorn-Süd Wirklichkeit geworden ist. „Doch zu einer Erinnerungskultur gehört mehr als das Aufstellen von Tafeln“ wird Martin Wrasmann, ebenfalls Bündnissprecher, zitiert. Die Aufarbeitung der Geschichte muss weitergehen „Deshalb haben wir am Volkstrauertag die Grabstätten der qualvoll verstorbenen Zwangsarbeiter*innen aufgesucht, innegehalten und Blumen aufgestellt.“ Das Bündnis wird in seiner Aufarbeitung der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte weitermachen, dazu gehört auch die Debatte um Straßennamen von Personen, die sich in der Nazizeit schuldig gemacht haben. „Andere Städte sind in der Aufarbeitung solcher Personen wesentlich weiter und haben gehandelt, so wurde beispielsweise in Münster der dortige Hindenburgplatz schon 2012 in Schloßplatz“, so Winfried Hatesohl vom Bündnis in dem Bericht. Auch in Gifhorn wurde vor sieben Jahren die Gotthard Rattay Straße umbenannt. Jedoch muss diese Debatte weitergeführt werden, da es noch eine ganze Reihe von Personen sind, die mit ihrem Namen für eine Gifhorner Straße stehen, heißt es abschließend.

