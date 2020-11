Kinder aus Lessien bekommen Kleidungs-Päckchen

Die Aktion im Dorftreffpunkt „MOSAIK“ Kinderkleider an die Eltern der Kinder in der Flüchtlingsunterkunft Lessien, derzeit über 60, und drei in Ehra lebende Flüchtlingsfamilien zu verteilen, sollte für die Lessiener am 1. November eigentlich ausfallen, weil am Donnerstag zuvor in der Kita „Zwergenland“ eine Betreuerin positiv auf Corona getestet worden war.

Daraufhin bat man die Veranstalter am Freitag vonseiten des Landkreises von dieser Aktion doch bitte Abstand zu nehmen, da einige Kinder der Unterkunft den Ehraer Kindergarten besucht hatten und nun mit ihren Geschwistern unter Quarantäne gestellt worden waren. Sie machen aus der Not eine Tugend Anne-Kathrin Schulze, die für die Betreuung der Kinder in der Wohnanlage in Lessien zuständig ist, und Jenny Reissig, Vorsitzende des Fördervereins Ehra-Lessing, einigten sich mit dem Landkreis schriftlich darauf, dass sie stattdessen von der Heimleitung zeitnah Listen mit den nötigen Daten der Kinder erhalten würden, damit sie ihnen Kleiderpäckchen einpacken und diese in Lessien abgeben könnten. Aber es kam anders. Weil niemand den Bewohnern der Einrichtung mitgeteilt hatte, dass die Kleidervergabe nicht stattfinden würde, wurden sie am Sonntag im „MOSAIK“ von den Eltern von insgesamt 44 Lessiener Kindern überrascht. Das teilt der Förderverein mit. Also machten sie aus der Not eine Tugend und begannen sofort selber eine Liste anzulegen, mit Namen, Altersangaben, Kleider- und Schuhgrößen der Kinder. Die Kinder sollen auch Weihnachtsgeschenke bekommen In den darauf folgenden Tagen packten sie dann insgesamt 44 Tüten mit Bekleidung und Schuhen voll – jeweils so, wie sie die Dinge vorrätig hatten. „Aus meiner Kenntnis der Bewohnerschaft in Lessien war mir jedoch klar, dass noch mindestens 15 Kinder fehlten – aber leider kamen die versprochenen Listen der Heimleitung in der folgenden Woche nicht bei uns an“, so Schulze. Jedes der 44 Kinder von insgesamt 14 Familien, deren Eltern da gewesen waren, bekam etwas zum Anziehen eingepackt. Die Sachen waren von einem Mütter-Kreis aus Wolfsburg gespendet worden, deren Hauptaktive die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin Gabriela del Carpio ist. Unermüdlich hatte sie etliche Kleinbus-Ladungen Kleidungsstücke nach Ehra kutschiert. Jeweils eine weitere Ladung kam von Manuela Tappenbeck aus Osloß und – nicht zum ersten Mal – von Biggi Sälzer aus Ehra. Beim gut fünfstündigen Sortieren der Kleider geholfen haben Annegret Schmidt und Claudia Bottin. Inzwischen haben sie eine Liste von acht weiteren Namen bekommen, ebenso noch mehr Sachen, sodass neue Pakete geschnürt werden können. Gerne nähmen sie auch noch Geschenke und Spenden zum Erstellen von Weihnachtsgeschenken für die Kinder an, so Anne-Kathrin Schulze.

