Landkreis streicht geplanten Radweg von Meine nach Abbesbüttel

Gleich zweimal wäre dem Kreistagsabgeordneten Ottmar Bartels (SPD) in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, ÖPN und Straßenbau fast der Kragen geplatzt: Zum einen beim geplanten Radweg zwischen Meine und Abbesbüttel, der nun entgegen des Vorschlags der Verwaltung nicht gebaut wird, und zum anderen beim Thema Versetzung des Ortsschildes in Tiddische.

Planungsaufträge für rund 90.000 Euro vergeben

Zunächst ging es um die von Friedrich Lührs (FDP) gestellte Frage, wie es ein Radweg, den niemand wirklich will, auf Platz 3 der Prioritätenliste für den Radwegebau schafft. Das wiederum konnte niemand überzeugend beantworten. Uwe Peters, Abteilung Kreisstraßen, dazu: „Die Verwaltung setzt um, was die Politik vorgibt.“ Gesagt getan, so sind bereits für die Planung des Radwegs Aufträge mit einem Kostenvolumen von knapp 90.000 Euro vergeben worden. Dazu gehören ein Bodengutachten (ca. 8.000 Euro), eine Vermessung (ca. 7.300 Euro), die Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes (ca. 13.000 Euro) sowie die Erarbeitung der Planunterlagen (ca. 60.000 Euro). Rund 60 Prozent der Baukosten sollten über Fördermittel des Landes finanziert werden.

Auf mindestens 50.000 Euro Kosten bleibt der Landkreis nun sitzen. Die Mehrheitsgruppe aus CDU, SPD, FDP und Unabhängigen setzte sich mit ihrem Antrag durch, den Radweg nicht zu bauen. Sie verwiesen auf die politischen Gremien der Gemeinde Meine. Sie hätten sich parteiübergreifend gegen den Bau ausgesprochen, weil es bereits einen besseren gebe: in der Verlängerung des Marsbruchweges durch die Feldmark. Der Radweg ist auch Bestandteil des Weser-Harz-Heide-Radweges. Auch Wolfgang Harder, ADFC-Kreisvorsitzender sprach sich gegen einen Neubau aus, der vorhandene Radweg sei viel sicherer.

Und dann legte Ottmar Bartels los: Er sprach von einer schlechten Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung. Die Hinweise, dass der Radweg nicht gewünscht werde, habe es schon im August gegeben. Außerdem sei die Prioritätenliste dringend überarbeitungswürdig. Da half auch der Versuch von Heinrich Pahlmann (CDU) nicht, der der Angelegenheit etwas Positives abgewinnen wollte: „So haben wir Geld gespart.“

Den Unmut der Kreisverwaltung zog sich Frank-Markus Warnecke (Bündnis 90/Die Grünen) zu, der eine Liste sämtlicher noch fehlender Radwege im Landkreis wünschte, inklusive Längenangaben. Da war es dann Erster Kreisrat Thomas Walter, der Warnecke unmissverständlich klar machte, dass das nicht zu leisten sei. Für ein solches Ansinnen habe er überhaupt kein Verständnis. Unterstützung kam vom Ausschussvorsitzenden Siegfried Weiss: „Das ist eine Zumutung!“ Warnecke gab sich einsichtig und zog den Antrag zurück.

Landkreis investiert vier Millionen Euro in Straßenbau

Nicht durchsetzen konnten sich die Grünen mit dem Antrag, das Geld für Straßen- und Radwegebau umzuverteilen. Geplant sind in 2021 Ausgaben in Höhe von vier Millionen Euro für Kreisstraße und zwei Millionen für Radwege. Die Grünen wollten lieber vier Millionen für Radwege und zwei Millionen Euro für die Straßen investieren.

Zum Schluss der Sitzung kam dann noch einmal Bartels, genau genommen sogar zweimal: Im Auftrag des Tiddischer Bürgermeisters Wieland Bartels wollte Vater Ottmar Bartels, ebenfalls einst Bürgermeister, von der Kreisverwaltung wissen, warum der Landkreis nicht bereit sei, in der Bergfelder Straße das Ortsschild zu versetzen, um eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Zudem wollen Bürger mit einer Petition einen Fußweg entlang der Kreisstraße zum Neubaugebiet erwirken. Gemeinde und Landkreis streiten sich nun darum, wer dafür zuständig ist. Da müsse eine vernünftige Regelung gefunden werden, forderte Bartels.