Biotop OHE-Trasse: Großteil verkauft Gemeinde Brome an Anlieger

Die OHE-Trasse als Biotop oder grünes Band mit zahlreichen Pflanzungen – das stellt sich der Flecken Brome für eine Nachnutzung vor. Die Gemeinde besitzt die Flächen seit Juli dieses Jahres. Nun stimmte der Rat in der jüngsten Sitzung darüber ab, welche Flächen zu welchem Preis an Anwohner verkauft werden.

OHE-Trasse als Biotop erhalten, Verkauf nur an Anrainer

Weil der Bahndamm laut der Unteren Naturschutzbehörde in weiten Teilen das einzige beziehungsweise eines von wenigen vernetzungswirksamen Landschaftselementen bilde und sich dort weitere geschützte Arten angesiedelt haben, will und muss die Gemeinde die Grünzone erhalten beziehungsweise weiter aufwerten durch Heckenpflanzungen und Lichtzonen ohne Bewuchs für Eidechsen. Im Kaufvertrag soll das sichergestellt werden durch eine Art Veränderungssperre.

Die mehrheitliche Abstimmung brachte folgendes Ergebnis: Während die Bereiche der Bahnhöfe Wiswedel/Benitz und Brome weiter im Besitz des Fleckens bleiben, werden die Trassenabschnitte in der Gemarkung Wiswedel, Altendorf und teilweise in Brome an Anrainer verkauft. Die Bromer Trasse vom Bahnhof bis Neumanns Weg wird für Ausgleichsmaßnahmen genutzt. Als Verkaufspreis schlug die Verwaltung 1,50 pro Quadratmeter vor.

Rat einigt sich auf 1,20 statt 1,50 Euro Verkaufspreis pro Quadratmeter

Das fand Wilfried Klopp (CDU) zu hoch angesetzt. „Man kann die Fläche ja nicht wirtschaftlich nutzen, sondern muss sie pflegen“, begründete er seinen Gegenvorschlag von 1,20 Euro je Quadratmeter. Mit neun Ja- und fünf Nein-Stimmen wurde die Anregung mehrheitlich angenommen. Bei einer Enthaltung wurden die zu veräußernden und im Gemeindebesitz verbleibenden Trassenabschnitte definiert.

Bürger kritisiert Abstimmung des Rates wegen eines Interessenkonfliktes

Doch ist diese Abstimmung so überhaupt gültig? Denn auf Nachfrage eines Bürgers musste Bürgermeister Gerhard Borchert einräumen, dass es im Rat Mitglieder gibt, die abgestimmt haben, obwohl sie selbst Anlieger der Trasse sind – und damit von dem Ankauf selbst profitieren würden. „Das ist doch ein Interessenkonflikt! Was ist das für eine politische Kultur? Diese Mitglieder hätten nicht abstimmen dürfen!“ Borchert gab zu, dass daran nicht gedacht worden sei und sagte zu, dies zu prüfen.

Die Draisinenfreunde hätten sich eine dauerhafte Nutzung der Trasse für Draisinenfahrten gewünscht. „Wie kann es sein, das ein Ort wie Brome, arm an kulturellen Highlights, es sich leisten kann, den Spaß des Draisinefahrens (woanders über viele Kilometer durch Felder und Wälder) einfach zu ignorieren?“, ist Bromerin Elke Warnecke unzufrieden mit dem Ergebnis.