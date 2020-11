Rühens 1. stellvertretender Bürgermeister Hermann Jordan ist gut drauf: Im kommenden Jahr kann der Breitbandausbau mit Glasfaser bis ins Haus in der Ortschaft Eischott realisiert werden – sofern mindestens 251 Haushalte einem kostenlosen Anschluss vertraglich zustimmen.

Rühen ist seit 2018 am Breitbandausbau dran, in 2021 könnte es endlich losgehen

Laut Jordan ist die Gemeinde schon seit Frühjahr 2018 dran, Glasfaser in den Ortsteil zu bringen. Nun ist es geschafft: Die langen Verhandlungen sind abgeschlossen, die Suche nach geeigneten Projektpartnern für den Tiefbau, die Finanzierung und den Netzbetrieb beendet. Netzbetreiber ist die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH aus Lüneburg.

Seit vergangener Woche läuft die zwölfwöchige Vorvermarktung. Eischotter, die sich in diesem Zeitraum für einen Vertrag mit der Lünecom entscheiden, erhalten einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss und Glasfaser-Tarife mit Bandbreiten von 100, 200 oder 500 MBit/s zu marktüblichen Preisen.

Mindestens 251 Haushalte müssen realisiert werden, sonst wegen Unwirtschaftlichkeit kein Ausbau

Die Lünecom wird das Projekt laut Pressemittelung in eigenwirtschaftlichem, also nicht gefördertem, Ausbau umsetzen. Das lohnt sich aber nur, wenn sich so viele Haushalte bereit erklären, dass mindestens 251 Anschlüsse realisiert werden können. Alles andere rechnet sich für den Netzbetreiber nicht. Wird die notwendige Mindestanzahl nicht erreicht, bleibt auch in den nächsten drei bis vier Jahren alles beim Alten. „Ich bin jedoch guter Dinge, denn ich weiß, dass sehr viele Eischotter – nicht zuletzt durch die aktuellen Einschränkungen durch Corona - wissen, dass die Zukunft der Arbeitswelt in allen Bereichen und der Unterhaltung nur mit Glasfaser bis ins Haus sinnvoll zu gestalten ist. Und genau das ist seit 2017 das Ziel der Gemeinde, welches wir nun greifbar nah vor uns sehen“, sagt Jordan, der an alle Eischotter appelliert, die Gelegenheit zu nutzen.

Wer Interesse hat: Jörg Heine von der Lünecom ist seit Mittwoch unter (0176) 55942514 erreichbar.