Mitarbeiterin im Oslosser Pflegeheim positiv getestet

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es auch einen Fall einer Covid-19-Erkrankung in einem Pflegeheim im Landkreis Gifhorn: Wie der Landkreis Gifhorn am Dienstagabend mitteilte, sei eine Pflegekraft in einem Pflegeheim in Osloß positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Rund 30 Bewohner sowie das Personal mussten sich am Dienstag einem Abstrich unterziehen.

Schüler der IGS Gifhorn positiv getestet Mit der IGS Gifhorn hat es binnen einer Woche die kreisweit fünfte Schule getroffen: Ein Schüler wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Daraufhin wurde für den gesamten 6. Jahrgang sowie einen Teil des 5. Jahrgangs eine 14-tägige Quarantäne angeordnet, berichtete der Landkreis. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Die Zahl der positiv getesteten Menschen schnellte binnen 24 Stunden um 34 nach oben. Insgesamt sind seit März 660 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden. Aktuell erkrankt sind nach Angaben des Landkreises 275. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Bisher getestet wurden 4921 Menschen. Die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums betrug am Dienstagvormittag 81,0 nach 85,5 am Montag. Angesichts des aktuellen Anstiegs an positiv getesteten Menschen dürfte der Inzidenzwert am Mittwoch hier höher liegen. Covid-19-Fälle an fünf Schulen und einem Kindergarten In der vergangenen Woche führten Corona-Fälle an vier Schulen bereits zu umfangreichen Quarantäne-Maßnahmen. Betroffen war die Sally-Perel-Realschule in Meinersen, die Gifhorner Fritz-Reuter-Realschule, die Berufsbildenden Schulen (BBS) I und das Philipp-Melanchthon-Gymnasium (PMG) in Meine. Außerdem musste eine Gruppe des Kindergartens Drachenburg in Ribbesbüttel zu Hause bleiben. Bereits seit Ende vergangener Woche werden nicht mehr alle Kinder, Erziehungs- und Lehrkräfte, die in diesen Gruppen beziehungsweise Klassen sind, getestet. „Getestet werden diese erst, sobald Symptome auftreten“, teilt Landrat Andreas Ebel auf Anfrage mit. Die Labore kommen an ihre Grenzen, somit müssen Kontaktpersonen ohne Test die komplette Quarantänezeit zu Hause verbringen.