15 Bäder für Gifhorns Klärwerk-Team

Gifhorn. So erklärt der Planer die Kostenexplosion des neuen Sozialgebäudes.

Muss ein Sozialgebäude für 14 Mitarbeiter 650.000 Euro kosten – fast 3800 Euro pro Quadratmeter? Der Betriebsausschuss des stadteigenen Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebs Gifhorn (ASG) tat sich am Dienstag schwer mit seiner Zustimmung. AfD-Ratsherr Stefan Marzischewski-Drewes verweigerte sie. ASG-Geschäftsführer Peter Futterschneider und Planer Werner Tietge erläuterten in einer Sondersitzung, warum der Neubau für das Klärwerk-Team unumgänglich ist, warum es so aufwendig ausfallen muss und wie es zu einer Kostenverdoppelung innerhalb eines Jahres kommen konnte.

Abwassermeister Mark Voigt zeigte dem Ausschuss die alten Umkleiden und Duschen: Zu klein, alt, mit aktuellem Arbeitsschutz nicht mehr vereinbar. Das überzeugte alle von der Notwendigkeit. Blieb die Kostenexplosion. Planer Tietge verwies auf die Besonderheiten des Zweckbaus: „Da sind 15 bis 20 Badezimmer drin.“ Was Kosten von 100.000 Euro allein für Heizung und Sanitärinstallation erkläre. Frauen und Männer getrennt, sauberer Weiß- und kontaminierter Schwarzbereich, mehrfach Ein- und Ausgänge – „Sie haben alles doppelt, doppelt, doppelt“. Die Entwurfszeichnung zeigt die ungewöhnliche Aufteilung und Nutzung des Sozialgebäudes mit doppelt ausgelegten Sanitärtrakten für Frauen und Männer. Foto: Christian Franz Dazu kämen ungebremst ansteigende Baukosten, versicherte ASG-Chef Futterschneider: „Die Kosten liegen im Rahmen der Marktpreise.“ Der Bau erfülle nach Art und Umfang geltende gesetzliche Vorgaben, nicht mehr. Mehraufwand sei sinnvoll für eine Erweiterungsoption auf einer verstärkten Stahlbetondecke und für absehbaren Personalzuwachs, darunter absehbar auch Frauen. Die alten Sanitärräume würden künftig als Lagerraum genutzt.