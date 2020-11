Die Polizei Gifhorn fragt: Wer sah den Omnibus-Unfall?

Gifhorn. Ein Omnibus streifte einen Personenwagen in der Celler Straße. Doch von dem Auto und seinem Fahrer fehlt jede Spur.

Am Nachmittag oder frühen Abend des Samstags, 7. November, ist es in Gifhorn, Celler Straße, zu einem Unfall gekommen, wobei ein Bus ein vermutlich geparktes Fahrzeug touchierte, meldet die Polizei.

An dem Fahrzeug dürfte es zu einem Schaden an der Beleuchtungseinrichtung gekommen sein, so die Vermutung der Ermittler.

Als die Kollision später bemerkt wurde, konnte ein beschädigtes Fahrzeug in der Celler Straße nicht mehr gefunden werden.

Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem bisher unbekannten Geschädigten machen?, fragt die Polizei und bittet um Hinweise unter (05371) 9800.