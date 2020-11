Mann aus dem Gifhorner Nordkreis würgt Partnerin: Haftstrafe

Es war das brutale Ende einer Beziehung, an der beide Partner offenbar viel zu lange festhielten. Jedenfalls bezeichnete die Verteidigerin des 27-jährigen Angeklagten das Paar als „Duo Infernale“. Ihr Mandant musste sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, begangen an seiner Lebensgefährtin, vor dem Hildesheimer Landgericht verantworten.

Das Verhältnis der beiden Eltern eines kleinen Sohnes stimmte schon lange nicht mehr. Bereits im Oktober 2017 war der Mann zweimal wegen Körperverletzung an seiner Partnerin vom Gifhorner Amtsgericht verurteilt worden. Für zwei ausgeschlagene Zähne sowie einer Ohrfeige gab es jeweils Geldstrafen. Rund ein Jahr später eskalierte die Situation im Gifhorner Nordkreis vollends. Nach Angaben der jungen Frau soll sie der 27-Jährige bei einem erneuten heftigen Streit um die Erziehung des gemeinsamen Sohnes gewürgt und sie mit einem Faustschlag hinter das rechte Ohr bewusstlos geschlagen haben. Bis zuletzt bestritt der Mann dies. Als potenziell lebensgefährlich bezeichnete indes der Staatsanwalt die Verletzungen, die ein Sachverständiger der Strafkammer geschildert hatte. Er ging davon aus, dass der Angeklagte das Opfer etwa 20 Sekunden gewürgt hatte. Ob die Frau noch bewusstlos war, als der Mann die Wohnung verließ, konnte nicht geklärt werden. Einziger Zeuge der Tat war das Kind, dass seinen Vater angefleht haben soll, von der Mutter abzulassen. Aufgrund der detaillierten Zeugenaussagen, des Sachverständigenberichts sowie der einschlägigen Vorstrafen sah es der Staatsanwalt als erwiesen an, dass sich das Familiendrama weitestgehend so abspielte, wie es das Opfer geschildert hatte. Er beantragte daher eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung. Freispruch lautete hingegen die Forderung der Verteidigerin. In ihrem Plädoyer stellte sie die Glaubwürdigkeit der misshandelten Frau in Frage und bezeichnete sie als Lügnerin: „Sie manipuliert und sucht sich den Sachverhalt aus, der ihr gerade passt“. Letztlich wisse ihrer Meinung nach niemand, wie die Verletzungen geschehen seien. Sollte das Gericht dennoch von einer „normalen Körperverletzung“ ausgehen, sei eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten ausreichend. Die Kammer entschied hingegen wegen gefährlicher Körperverletzung auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Sie befand die Angaben der Geschädigten jedenfalls im Kerngeschehen als glaubhaft, dafür hätten auch die objektiven Spuren gesprochen.