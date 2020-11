Sternstunde für Gifhorner Tafel: 20.000 Euro von anonymem Spender

„Das ist ganz große Klasse, wie ein Lottogewinn!“ Dass Edeltraud Sacks Augen beim Sprechen so leuchten, hat sie dem unbekannten Wohltäter aus der Region zu verdanken, der am Montag die Gifhorner Tafel mit einer Spende bedacht hat. Ein 20.000-Euro-Geldscheinbündel samt Brief mit persönlichen Worten an die erste Vorsitzende und ihr Team sowie dem obligatorischen, kreativ gestalteten Plakat überbrachte die Rundschau-Redaktion dem Team in den Räumlichkeiten im Paulsumpf.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de „Die Schwächsten der Gesellschaft sind durch den derzeitigen Ausnahmezustand besonders hart betroffen. Sie und alle Helfer der Tafel Gifhorn tragen mit Ihrem Einsatz dazu bei, uneigennützig Hilfe zu leisten. Dafür gebührt Ihnen allen Respekt und Anerkennung! Meinen Beitrag leiste ich gern, auch ohne Applaus, mit einem finanziellen Beitrag“, schreibt der Spender. Gifhorner Tafel kümmert sich um mehr als 3000 Bedürftige Das Geld kommt wie gerufen, ist Sack begeistert. „Dann können wir ja endlich anbauen.“ Schon lange spielt die Gifhorner Tafel mit dem Gedanken, sich zu vergrößern, um dem wachsenden Kundenstamm platztechnisch gerecht zu werden. Denn inzwischen bedient die Tafel mehrmals pro Woche insgesamt weit über 3000 Bedürftige und versorgt sie mit Lebensmitteln gegen einen kleinen Obolus. Dem Vorstand schwebt vor, den jetzigen Eingangsbereich als Erweiterung der Ausgabefläche mit zu nutzen und den Anbau als neuen Empfangsbereich vor den jetzigen zu setzen. So werden 80 zusätzliche Quadratmeter geschaffen. Ohne die Spende könnte die Tafel das Projekt finanziell nicht in einem Stück stemmen, könnte nur nach und nach Arbeiten erledigen – je nachdem, was an Spendengeldern verfügbar ist. Mit den 20.000 Euro könnte auf ein Flickwerk verzichtet und der Anbau im 1. Quartal 2021 fertig werden. Dann blieb immer noch genug Geld übrig, um weitere Lebensmittel anzuschaffen. Sack ist heilfroh, dass die jetzigen Räume groß genug waren, um die Ausgabe unter Corona-Auflagen am Laufen halten zu können und nicht, wie in anderen Kommunen in der Region geschehen, schließen zu müssen. Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln dauert die Ausgabe, die dreimal wöchentlich stattfindet, inzwischen fast doppelt so lange. „Sonst waren wir in zwei Stunden fertig“, sagt Sack. Spende ist willkommenes Geschenk für Lebensmittelbesorgung und langersehnten Anbau Die Krise hat noch mehr Bedürftige mit sich gebracht. Vor Corona waren die Fahrer einmal pro Woche unterwegs, um die Lebensmittel zu verteilen. Inzwischen starten sie dreimal pro Woche. „Es sind auch die kleinen Dinge, die ins Geld gehen. Die Spritkosten sind immens gestiegen, durch die vielen Fahrten nehmen der Verschleiß der Fahrzeuge und die Inspektionen zu“, sagt Schatzmeister Torsten Peters. Zudem seien Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel durch die hohe Nachfrage völlig überteuert. Sack redet nicht lange um den heißen Brei herum. Ohne die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung, von Vereinen und Firmen hätte die Tafel Corona finanziell nicht gepackt. Mit der großen Spende kann sich die Tafel den Traum vom Anbau erfüllen und gleichzeitig weitere Lebensmittel verteilen. Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

