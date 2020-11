Gifhorner Inzidenzwert bei 85,5 – Polizei löst private Feier auf

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Gifhorn steigt weiter. Am Montagvormittag lag laut Landesgesundheitsamt die 7-Tage-Inzidenz bei 85,5. Derzeit aktiv an Corona erkrankt in kreisweit 240 Menschen. Allein am Wochenende sind mehr als 40 Fälle dazu gekommen. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 615 Menschen positiv getestet

