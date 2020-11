Neubokel stoppt Preissprung für Friedhöfe

Der Ortsrat Neubokel lehnt die massive von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Friedhofsgebühren ab. Das Konzept sieht teilweise eine Verfünffachung von Preisen für Grabstätten und Dienstleistungen vor. Einstimmig forderte der Rat um Bürgermeister Stefan Hölter (ULG), den Anstieg über die nächsten zehn Jahre zu staffeln, um 2030 den angestrebten Kostendeckungsgrad von 70 Prozent zu erreichen.

Geradezu verärgert hatte das Rathaus die Ortspolitiker mit der überarbeiteten Friedhofssatzung mit den Regeln des Bestattungswesens. Nach vierjähriger Diskussion und trotz Zusage des zuständigen Fachbereichsleiters findet sich in dem Papier nicht die Grabform „Bestattung unter Bäumen“, die für Urnenbeisetzungen die waldnahen Voraussetzungen des Friedhofes nutzen soll.

Ein Missverständnis? Erweitert werden soll der Friedhof keineswegs

Mit einem einstimmigen Votum erneuerte der Ortsrat seinen Anspruch auf die zusätzliche Grabart und stellte klar, dass es weder darum gehe, den Friedhof in den Wald hinein zu erweitern, noch den bestehenden Zaun zu versetzen. Ursprünglich war erwogen worden, den eingezäunten Bereich enger zu fassen, um die baumbestandenen Flächen des Friedhofes weitläufiger zu gestalten. Das hatte die Verwaltung möglicherweise gegenteilig aufgefasst und war von einer größeren einzuzäunenden Fläche ausgegangen, deutete deren Vertreterin Petra Willuhn an.

Die heftige Preiserhöhung hatte Willuhn mit der dem niedrigen Kostendeckungsgrad begründet. Geld muss also aus dem Steueraufkommen zugeschossen werden. „Der Landesrechnungshof ist uns mächtig auf die Füße getreten“, warb Willuhn um Verständnis.

Wie kommt es zu den hohen Kosten? Und was hilft dagegen?

Stefan Hölter stieß sich gleichwohl an den unterschiedlichen Preisen und Erhöhungen für einzelne Grabarten: „Ein absolutes Rätsel.“

Jan Rücker (SPD) wunderte sich über ein Preisniveau auf den Dörfer, vergleichbar mit 45.000-Einwohner-Städten wie Melle. Jan-Henrik Steffenhagen fürchtete eine Entwicklung, dass sich in Neubokel „Bestattungen nur noch Besserverdienende“ werden leisten können.

Petra Willuhn entgegnete, alle drei Ortsteile Kästorf, Neubokel und Wilsche leisteten sich eigene Friedhöfe mit Kapellen: „Wir haben nur geliefert, was Fakt ist. Die parkähnlichen Anlagen kosten ein Heidengeld.“ Zudem würden in Neubokel pro Jahr nur sechs bis zehn Verstorbene beigesetzt.

Droht mittelfristig das Aus für die Dorffriedhöfe?

CDU-Ratsherr Reiner Kyszkiewicz blieb dabei: „Diesen Riesensprung bei den Gebühren könne wir keinem verkaufen.“ Manfred Hollenbach wollte zugestehen, dass die neuen Preise den Mittelwert von Kommunen im Kreis darstellten, stieß sich aber an den hohen Zusatzkosten für die Kapellennutzung und den noch zusätzlich zu berechnenden Gebühren für den Grabaushub: „Das fällt schon aus dem Rahmen.“

Uneins waren sich Ortsrat und Verwaltung über die mittelfristigen Konsequenzen. Jan Rücker ahnte, dem Friedhof drohe eine Schließung, wenn sich dort wegen hoher Kosten immer weniger Menschen bestatten ließen. Petra Willuhn bewertete das gegenteilig: „Wenn wir nicht erhöhen, schließen wir eher.“

Aber wäre es dann nicht zweckmäßig, in Neubokel in begrenztem Umfang auch Beisetzungen Ortsfremder zuzulassen, regte Ratsherr Kyszkiewicz an.

Neubokel braucht keine Promis als Straßennamen

Einen Sonderweg gingen die Neubokeler bei dem vorgelegten Kriterienkatalog für künftige Straßennamen. Das Dorf habe schon immer auf Bezeichnungen mit Namen von Persönlichkeiten verzichtet und sei mit Flurbezeichnungen gut gefahren, sagte Kyszkiewicz. Bürgermeister Hölter und die CDU stimmten für diese Änderung des Regelwerkes für Neubokel. Damit erspart sich das Dorf die gerade in der Kernstadt geführte Debatte über die nachträgliche Bewertung von Biografien von Personen, denen eine Straße gewidmet ist.

Kultur-Fachbereichsleiter Klaus Meister sagte: „Da ist bislang nicht gründlich genug geprüft worden.“ Künftig werde man ungeachtet aller Verdienste den gesamten Lebensweg eines zur Ehrung vorgeschlagenen Menschen betrachten. Der Neubokeler Kompromiss lässt das stadtweit zu, schirmt das Dorf aber ab.