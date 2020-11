Die nächste Krippe für Schwülper?

Braucht die Gemeinde Schwülper die nächste Krippe? „Es wird eng“, kommentierte die Vorsitzende Talene Wiards-Reißmann am Dienstagabend den Bericht von Verwaltungsvertreterin Margret Nywelt im Jugendausschuss des Rates. So wenige freie Plätze zum Prognosezeitpunkt im November habe es selten gegeben. Allerdings werden 33 Kindergartenplätze frei. Ob sich diese Kapazitäten umwidmen lassen, darüber sprach der Ausschuss nach dem Bericht nicht.

Die Medienwerkstatt Schwülper lenkte den Blick in die Zukunft, möglichst unbeeinträchtigt von Corona. Vorsitzender Detlef Pagel kündigte für 2021 die Dokumentation der 100-Jahr-Feierlichkeiten des TSV Rothemühle an. Außerdem will der Verein aus Eigenmitteln ein Projekt sponsern, in dem ein coronabedingt arbeitsloser Medienpädagoge mit Jugendlichen ihr heimisches Umfeld erkundet. 60 Prozent der Kosten trüge der Lüneburgische Landschaftsverband, für ein verbleibendes Drittel hätte die Medienwerkstatt gerne die Gemeinde im Boot.

Die Hygieneauflagen belasten das Zusammenleben

Der Leiter des Jugendhauses schilderte die dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit des offenen Treffpunktes für 11- bis 25-Jährige in der Gemeinde. Vom 13. März bis 2. Juni musste das Haus laut Tobias Hagelberg vollständig geschlossen sei, es gab Kontakte im sozialen Netz und teilweise aufsuchende Beratungsarbeit in Krisensituationen. Danach litten alle Versuche eines zaghaften Neustarts unter einer anhaltenden Belastung durch Hygieneauflagen, so Hagelberg. „Unter der Auflösung der Gemütlichkeit.“

Empfehlungen gab der Jugendausschuss für zwei Kinderspielplätze ab. Die Fläche an der Bornheide in Groß Schwülper bekommt ein Dreh-Balanciergerät als weitere Attraktion und eine runde Sitzbank. Vor allem aber soll gemäß Empfehlung aus dem Dorfentwicklungskonzept ein Bereich für Erwachsene abgeteilt. Für Jogger wird die Gemeinde ein Fitnessgerät zum Dehnen aufstellen. Mangels Förderung zahlt die Gemeinde selbst. Im Etat steht für 2020 noch ein Haushaltsrest von 48.000 zur Verfügung.

Macht der Klimawandel einen Spielplatz unter Bäumen unsicher?

Für den Rothemühler Spielplatz soll die Verwaltung gleich einen ganz neuen Standort suchen und ein Konzept erstellen. Der bisherige Platz am Mühlenweg unter alten Eichen liege zu dicht an der vielbefahrenen Okerstraße. Außerdem könne der Klimawandel die Bäume schädigen, Astabbrüche drohten. Als möglichen Standort brachten die Politiker den Sportplatz Suhkamp ins Gespräch.