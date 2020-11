Gamsener kassieren Knöllchen vor der eigenen Haustür

Der Park-Ärger in der Kuhnschen Siedlung in Gamsen schwelt weiter. Ortsbürgermeister Dirk Reuß kündigte im Ortsrat ein Spitzengespräch in der Stadtverwaltung an, machte den Anliegern allerdings keine Versprechungen. Worum geht es ? In allen schmalen Querstraßen zwischen den Straßen Immenberg und Am Sportplatz ist das Problem gleich. Tiefe, aber schmale Einfamilienhaus-Grundstücke, enge Fahrbahnen und rudimentäre Gehwege kennzeichnen Hopfengarten, Danne, Ahnenwende, Jahnweg und Lönsweg.

Typische Siedlungen aus den 1950er und 1960er Jahren, als Autos kleiner waren und Familien ein Wagen reichte. Heute leben erwachsene Kinder länger im Elternhaus, so dass zu einem Haushalt drei, manchmal vier, Fahrzeuge gehören, die in der Hofeinfahrt keinen Platz finden. Also parkten die Autos fortan auf der Straße vor der Tür. Es wurde eng, oft genug zu eng zum Passieren selbst für andere Autos, geschweige denn für Mülllaster oder gar Rettungswagen.

Die Anwohner schalteten einen Anwalt ein – vergeblich

Bei Kontrollen durch das Ordnungsamt der Stadt kassierten die Anlieger Knöllchen vor der eigenen Haustür. Der Unmut war groß, doch die Rechtslage ist eindeutig. Bürgermeister Reuß zufolge hat das den Anwohnern inzwischen selbst der eigene Anwalt bescheinigt.

Was also tun? Erste Familien haben Reuß zufolge ihren Gartenzaun entfernt und den Vorgarten zu Parkplätzen gepflastert – optisch ein Debakel. Forderungen der Anlieger, die in die Jahre gekommenen Straßen bei einem Neuausbau auf einem Niveau zu pflastern, um eine flexiblere Nutzung der knappen Flächen zuzulassen, erteilte Reuß eine Absage. Nach der gerade von Bürgern erstrittenen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge habe sich das Thema Straßenausbau auf lange Sicht erledigt. Das Ziel bleibe dennoch ein Konsens. Reuß: „Wir wollen eine Regelungs schaffen und Lösungen erarbeiten.“

Wer kommt auf für die unumgängliche Restaurierung der Schützenfahnen?

Nach dem massiven Wasserschaden im Neubau von Krippe und Mensa kam es beim Zukunftsprojekt rund um die Wilhelm-Busch-Schule in der Köthnerstraße zum nächsten Malheur, erfuhr der Ortsrat. Vize-Ortsbürgermeister Andreas Katsch-Herke muss sich als gerade neu gewählter Vorsitzender der Schützengilde um zwei schwer beschädigte historische Schützenfahnen kümmern. Was war geschehen? Für den Anschluss an das Nahwärmenetz braucht das Dorfgemeinschaftshaus einen Wanddurchbruch. An der vorgesehenen Stelle prangten zwei große Schaukästen mit den uralten Fahnen der 1656 gegründeten Gilde. Was genau beim Abnehmen durch ehrenamtliche Helfer der Schützen geschah, damit wollte Ortsbürgermeister Reuß nicht so recht herausrücken. Klar ist: Die Prunkstücke sind „schwer in Mitleidenschaft gezogen worden“. Schützenchef Katsch-Herke hat sie in Obhut genommen, bis geklärt ist, wie sich die unwiederbringlichen Einzelstücke fachgerecht restaurieren lassen. Auch die Kostenfrage ist offen – zahlt eine Haftpflichtversicherung der privaten Helfer, des Vereins, oder die Gemeindeunfallkasse der Stadt?

Gamsen bekräftigt sein Nein zum Dauerwohnen am Krümmeweg

Eine klare Absage erteilte der Ortsrat einem neuen Anlauf, das Dauerwohnen in den Wochenendhausgebieten entlang des Krümmewegs zwischen Gamsen und Wilsche zu legalisieren. Einstimmig lehnten die Gamsener den AfD-Antrag ab. Das Thema sei seit Jahren ausdiskutiert und für Gifhorn klar entschieden, war man sich einig. Die Folgen seien unabsehbar, was Straßenbau und weitere Infrastruktur angehe, hieß es. Ziemlich pikiert zeigte sich der Rat darüber, dass die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag augenscheinlich private Interessen eines Parteifreundes unterstütze.