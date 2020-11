Neue Mensa am Sibylla-Merian-Gymnasium wohl erst 2025

Das Architekturbüro Planschmiede 2 KS stellte dem Schulausschuss die Machbarkeitsstudie für den Multifunktionsanbau am Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen vor.

Gibt es im Landkreis Gifhorn bald eine Förderschule für geistige Entwicklung? Auszuschließen ist das nicht, zumindest soll sich die Kreisverwaltung darauf vorbereiten. Das empfahl mehrheitlich der Ausschuss für Schule und Sport während seiner Sitzung in der IGS Wittingen. Vorausgegangen war ein Eilantrag, der der Mehrheitsgruppe von CDU, SPD, UWG und FDP, den Walter Schulze eingebracht hatte. Seinen Angaben zufolge, haben die Städte Wolfsburg und Braunschweig die Vereinbarungen aufgekündigt, nach denen betroffene Kinder aus dem Landkreis Gifhorn an Förderschulen in beiden Städten unterrichtet werden. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, so Schulze. Unter anderen ende eine Antragsfrist am 31. Dezember.

Behindertenbeirat kritisiert Zusammenarbeit Zwar habe die Gifhorner Lebenshilfe einen Antrag bei der Landesschulbehörde gestellt. Doch sei nicht auszuschließen, dass dieser Antrag abgelehnt wird. Darauf müsse der Landkreis vorbereitet sein. Für eine Förderschule zur körperlichen und motorischen Entwicklung sei noch Zeit bis zum Schuljahr 2022/23. Dafür solle die Kreisverwaltung ein entsprechendes Konzept erarbeiten. Waren sich die Kreistagsabgeordneten weitgehend einig, kam scharfe Kritik von Hans-Joachim Hoffmann, Vorsitzender des Behindertenbeirats. Er sprach von einer „dürren Tischvorlage“ und kritisierte, dass er mit dem Thema zum ersten Mal konfrontiert werde. „Vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle ich mir anders vor“, so Hoffmann in Richtung Schulze. Ausschussvorsitzender Herbert Pieper versuchte, die Wogen zu glätten und verwies auf die Eilbedürftigkeit. Noch keine Empfehlung gab der Ausschuss für den geplanten Anbau am Sibylla-Merian-Gymnasium (SMG) in Meinersen ab. Architekt Thomas Schultz, Geschäftsführer des Architekturbüros Planschmiede K2, stellte die Machbarkeitsstudie für den Anbau eines Multifunktionsraumes samt Nebenräumen, Teeküche, Büro, Kiosk und Warmausgabeküche vor. Neu gestaltet werden soll auch der Eingangsbereich. Der Multifunktionsraum kann für Veranstaltungen und als Mensa genutzt werden. Die Barrierefreiheit ist gewährleistet. Schultz geht von Kosten in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro aus. Realisiert werden könnte der Anbau innerhalb von knapp drei Jahren, die reine Bauzeit betrage etwa 20 Monate. SMG-Schulleiterin Karin Kroczek zu der Studie: Ich kann mich durchaus damit identifizieren.“ Sie freue sich und sei davon sehr, sehr angetan. Der Bedarf sei dringlich. Die Oberstudiendirektorin wünschte sich einen schnellstmöglichen Baubeginn. Dazu heißt es allerdings in der Vorlage der Verwaltung: Aus finanziellen Gründen und aufgrund der beschränkten personellen Kapazitäten der Bauverwaltung könne der Bau des Multifunktionsbereiches des SMG und eine Erweiterung der BBS I für ein Kompetenzzentrum nicht im selben Zeitraum vorgenommen werden. Die Machbarkeitsstudie für das Projekt an der BBS I stehe ebenfalls kurz vor dem Abschluss und werde voraussichtlich dem Schulausschuss im Februar vorgelegt. Aufgrund der Dringlichkeit dieser Maßnahme solle das BBS-1-Projekt vor dem Bau des Multifunktionsraums am SMG realisiert werden. Dazu sind im Haushaltsplan für 2021 seitens der Verwaltung bereits 100.000 Euro für Planungskosten veranschlagt worden. Die Planung für den Multifunktionsraum würde 2024 beginnen und der Bau ab 2025. Verwaltung klärt Bedarf an Luftreinigern Zum Thema gab es zunächst Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen sowie der AfD. Hinzu kam ein Eilantrag der Mehrheitsgruppe. Die Eilbedürftigkeit sah Walter Schulze im herannahenden Winter, der den Schulen das Einhalten der Hygienekonzepte nicht einfacher macht. Klassenräume sollen regelmäßig gelüftet werden, da kann’s schon mal kühl im Klassenraum werden. Deshalb soll die Kreisverwaltung nun prüfen, ob und in welchem Umfang der Einsatz von Kohlendioxid-Messgeräten und Luftreinigungsgeräten für die kreiseigenen Schulen sinnvoll ist. Auch sollen die Kosten ermittelt werden. Auch Förderprogramme des Bundes sollen einbezogen werden. Mehrheitlich sprach sich der Ausschuss für den Antrag der Mehrheitsgruppe aus. Einstimmig empfahl der Ausschuss, der Stadt Gifhorn maximal rund 250.000 Euro für die Sanierung der Sporthalle Bleiche zur Verfügung zu stellen. Unter anderem soll die Statik des Gebäudes optimiert werden.