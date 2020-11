Gifhorn. Die Präsidentenwahlen in den USA werden auch von Isenbüttel und Los Angeles aus mit Spannung beobachtet.

Die Präsidentenwahlen in den USA werden auch von Isenbüttel aus mit Spannung beobachtet. Dort wartet Helga Weiss in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gespannt auf die Ergebnisse von jenseits des Atlantiks. Sie hat selbst rund 20 Jahre dort gelebt – so wie ihre beiden Töchter und vier Enkel heute noch.

„Ich habe schon vor vier Jahren nicht glauben können, dass Donald Trump gewählt wird“, sagt die 72-Jährige. „Und ehrlich gesagt kann ich es auch dieses Mal nicht.“ Doch sie ist vorsichtig, weil sie schon 2016 getäuscht wurde. Tatsächlich befürchtet sie, dass es noch einmal passiert. Trotz aller Umfragen, die Joe Biden als Favoriten sehen: Sicher sei gar nichts.

Mit Sorge beobachtet Weiss, dass Trump auch neue Wählergruppen für sich gewinnt, die 2016 noch gar nicht in Sicht waren: „Neu ist, dass es auch unter den Linken und Alternativen Trump-Supporter gibt. Es sind eben nicht nur die Erzkonservativen.“ Trump-Supporter neuerdings auch unter den Linken und Alternativen Die Isenbüttelerin nennt als Beispiel eine gute Freundin ihrer Tochter Tessa, die in Arizona lebt. „Diese Leute meinen, sie bekämen unter Trump mehr Freiheiten“ – was sich schon in der „Befreiung“ von den Corona-Masken widerspiegele. „Ich bin schockiert. Das sind die Gefährlichen“, sagt sie mit Blick auf die Facebook-Postings der Bekannten. Ihre beiden Töchter, zu denen sie in Corona-Zeiten nur per Telefon oder Internet Kontakt hat, würden Biden wählen, sagt sie mit Überzeugung. Aber eigentlich wäre allen lieb, wenn es mehr Alternativen zu den beiden Kandidaten gäbe. „Das politische System ist krank. Dadurch, dass es keine Koalitionen gibt, gibt es für eine Seite zu viel Macht.“ Ausschreitungen nach den US-Wahlen sind vorstellbar Und was ist, wenn Trump seine Abwahl nicht akzeptiert? Kann sie sich vorstellen, dass es dann gewalttätige Ausschreitungen gibt? „Im Moment herrscht ein großes Durcheinander, da kann man sich alles vorstellen.“ In Harriet Papes Garten steht jetzt ein Biden-Kürbis.. Foto: Privat Auch Harriet Pape blickt „besorgt“ auf die Wahlen am Dienstag – die Ex-Leiferderin lebt mit ihrem Mann Sven, einem Ex-Calberlaher, und ihren beiden Töchtern in Los Angeles. „Wir sind eher darauf eingestellt, dass Trump wieder gewinnt“, sagt die 48-Jährige. 2016 sei eine Warnung gewesen. „Ich kann mich noch gut erinnern, es war furchtbar.“ Jetzt hofft die Familie, dass die Vorhersagen besser geworden sind. Stadtteil Burbanks von Los Angeles ist relativ konservativ Eigentlich leben Papes im durch und durch demokratischen Kalifornien. Aber: „Burbank (Stadtteil von L.A.) ist leider relativ republikanisch und konservativ. In unserer Straße müssen wir jeden Tag auf zwei Trump-Flaggen gucken. Mehr als die Hälfte hier sind Trump-Wähler. Das ist bedrückend.“ Ausschreitungen nach den Wahlen – insbesondere wenn Trump verliert – scheinen nicht völlig unmöglich zu sein. Zumindest macht eine Beobachtung die 48-Jährige nachdenklich: „Ganz viele Leute sind in den Gun-Shops“ – vor den Waffenläden bildeten sich wieder Schlangen wie zu Anfang der Corona-Pandemie. Die Menschen stehen vor den Waffenläden Schlange Papes seien keine Biden-Fans. Aber: „Er ist derjenige, der es für uns schaffen muss“, sagt die Familienmutter. Dass der Kandidat kein zweites Mal antreten will, halte sie für vernünftig. „Kamala Harris finde ich recht gut.“ Zu ihrem Bedauern dürfen Papes als Greencard-Besitzer nicht wählen. Untätig war die Ex-Leiferderin dennoch nicht: „Ich habe bei einer Organisation mitgemacht, die Postkarten verschickt“ – rund 100 solcher Wahlaufrufe hat sie geschrieben und versendet. Und einen Kürbis zu Halloween für den Garten bemalt: In den Farben und mit dem Schriftzug von Joe Biden.