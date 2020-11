Einige Radfahrer durften am Montag einen ungewollten Stopp einlegen: Die Polizei kontrollierte den ganzen Tag Rahmennummern, Beleuchtung und Akzeptanz des zeitlich begrenzten Fahrverbots in der Fußgängerzone. Mit Erfolg.

„Wir haben nach einer Stunde hier am Brunnen schon acht Verstöße“, sagte der Beamte Randy Güttler, der den Aktionstag innerhalb des Streifendienstes organisiert hatte. Wer sich zum Beispiel nicht an das Fahrverbot in der Fußgängerzone hielt, das zwischen 11 und 18 Uhr gilt, dem drohte ein Verwarngeld von 15 Euro. Beim Alter der Gestoppten gab es keine besonderen Auffälligkeiten: „Die sind durchmischt“, so Güttler – vom Schüler bis zum Senior alles dabei. Die Polizei setze auf die Einsichtigkeit der Bürger, so der Beamte. Daher reiche bei Zweirad-Vergehen jüngerer Nutzer oft schon die mündliche Verwarnung.

Sinn der Aktion war es, die Unfallzahlen im Straßenverkehr zu verringern. Ausschlaggebend seien in der Vergangenheit aber auch Beschwerden von Bürgern gewesen, dass sich Gifhorner wieder vermehrt tagsüber im Steinweg aufs Rad schwingen und seltener das Licht einschalteten.

Bis zum Sonnenuntergang hatten die Polizisten schon 62 Räder überprüft – 18 davon waren zu beanstanden. 47-mal hatten die Beamten den Fahrern Verwarnungen ausgesprochen – davon 21-mal wegen des Fahrverbots, elfmal wegen Ablenkung durch Handy oder Kopfhörer, zehn hatten den Radweg in die falsche Richtung benutzt und bei fünfen fehlte das Licht.