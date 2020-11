Gerstenbüttel. Eine junge Autofahrerin aus Hannover ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 283 leicht verletzt worden. Laut Polizei Meinersen brach am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf dem Abschnitt von Ettenbüttel nach Gerstenbüttel das Heck des Hyundai in einer langen Rechtskurve aus. Offenbar sei die 20-Jährige zu schnell gefahren auf der feuchten Strecke. Der Wagen geriet in den linken Seitenraum, riss ein Schild um und kippte auf die Seite. Ersthelfer zogen die geschockte Frau aus dem Wagen. Sie kam laut Polizei mit leichten Verletzungen davon. Der Wagen wurde abgeschleppt.