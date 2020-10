Auf welches medizinische Versorgungsniveau können sich Gifhorner Patienten verlassen, wenn es zum Äußersten kommt? Bei Schlaganfällen geht es um Minuten, wenn nicht um Sekunden, bis die bestmögliche Vollversorgung gewährleistet ist. Die Behandlung ist eine Frage des Überlebens ebenso wie eine der Qualität des Weiterlebens.

Deswegen ging die Redaktion einem Leserhinweis nach, wonach das Helios-Klinikum anders als kommuniziert nicht über eine spezialisierte Schlaganfall-Einheit verfüge, über eine sogenannte Stroke Unit. Jedenfalls finde sich eine solche zertifizierte Stroke Unit nicht in der Datenbank der Deutschen Schlaganfallgesellschaft. Dort seien aus der Region lediglich Fachzentren in Krankenhäusern in Braunschweig und Wolfsburg benannt.

Ein Leser macht sich Gedanken über Schlaganfall-Behandlungsmöglichkeiten

Dennoch habe das Helios Klinikum 2018 ausweislich der gemeinnützigen „Weißen Liste“, einer Tochter der Bertelsmann-Stiftung, 217 Schlaganfall-Patienten behandelt. Wären diese Patienten womöglich in Braunschweig und Wolfsburg besser aufgehoben? Entscheidet der Rettungsdienst im Notfall unter falschen Voraussetzungen, in welches Behandlungszentrum er einen Schlaganfallpatienten einliefert? Das fragt sich der Leser.

So bewirbt das Gifhorner Helios Klinikum auf seiner Homepage die Leistungen seiner Stroke Unit. Foto: Christian Franz

Auf seiner Internetseite schildert Helios sein Leistungsangebot in Gifhorn so: „Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch Experten: Im Stroke Unit Bereich auf der IMC (Intensivstation) behandeln wir Schlaganfallpatienten in den ersten 24 bis 72 Stunden nach dem akuten Schlaganfall. Die Stroke Unit ist eine spezielle Station für Schlaganfall-Patienten. Das interdisziplinäre Team setzt sich aus speziell geschulten Ärzten und Pflegern verschiedener Fachbereiche zusammen. Für eine bestmögliche Versorgung arbeiten Neurologen, Kardiologen, Neuro- und Gefäßchirurgen und Radiologen eng zusammen.“

Welchen Kriterien genügt die Gifhorner Stroke Unit?

Unsere Zeitung fragte daher das Helios Klinikum und auch den Landkreis, der einst sein Kreiskrankenhaus privatisierte und noch eine Minderheitsbeteiligung von vier Prozent an dem Klinikum hält, nach dem Sachverhalt: „Betreibt das Helios Klinikum Gifhorn eine Stroke Unit und entspricht sie nicht nur der Bezeichnung nach allen bundesweit gültigen Kriterien hinsichtlich Personalausstattung, Qualifikation, Zertifizierung, Behandlungserfolg und Mindestfallzahl? Was ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt: Welche Versorgungsqualität muss das ehemalige Kreiskrankenhaus bieten? Zählt eine offizielle Stroke Unit dazu?“

Helios betont: Eine Zertifizierung ist nicht verpflichtend

Klink-Sprecherin Lisa Iffland teilte dazu mit: „Im Helios Klinikums Gifhorn können Schlaganfälle behandelt werden. Außerdem werden hier auch Thrombolyse-Behandlungen (Auflösen von Verschlüssen von Blutgefäßen durch Gerinnsel, Anm. d. Red.) durchgeführt. Falls unsere Therapiemöglichkeiten nicht ausreichen, kooperieren wir mit der nächstgelegenen überregionalen Stroke Unit im Klinikum Braunschweig. Die Abteilung Neurologie des Helios Klinikums Gifhorn nimmt an der externen Qualitätssicherung Teil. Außerdem gehört unsere Klinik zum teleneurologischen Netzwerk Helios Nord. Es ist richtig, dass unsere Stroke-Unit nicht zertifiziert ist, eine Zertifizierung ist aber auch nicht verpflichtend. Der Begriff „Stroke-Unit“ ist somit nicht geschützt.“

Kreis-Sprecherin Sina Sosniak verzichtete auf eine eigene Aussage: „Wir können uns seitens des Landkreises Gifhorn Helios nur anschließen

.“