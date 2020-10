Aufgrund der stark steigenden Fälle von Coronainfektionen gilt in Niedersachsen und damit auch im Landkreis Gifhorn von Montag, 2. November, an eine neue Corona-Verordnung. Die Kreisverwaltung gibt einen Überblick über die wichtigsten Regeln und die Umsetzung vor Ort.

Laut Sprecherin Sina Sosniak ist vorgesehen, dass die neue Verordnung bis 30. November 2020 gilt.

So ist der Landkreis für Fragen erreichbar

Der Landkreis Gifhorn schaltet am heutigen Sonnabend und am Sonntag, 1. November 2020, das Bürgertelefon unter der kostenlosen Rufnummer 0800-8282444 frei. Jeweils von 8 bis 12 Uhr können Bürger Fragen zu den neuen Regelungen stellen.

Montags bis freitags (9- 16 Uhr, freitags bis 12 Uhr) besteht die Möglichkeit, konkrete Fragen zum richtigen Verhalten in Bezug auf Pflege, Schule und Kita über folgende Telefonnummern zu klären: Allgemeine Fragen rund um Corona-Infektionen und den Bereich Pflege: 05371 82-701 und -702.

Fragen zum Thema Schule und Sport: 05371 82-421.

Fragen zum Thema Kita: 05371 82-578.

Landrat Andreas Ebel wendet sich mit einem persönlichen Appell an die Menschen im Landkreis. Foto: Landkreis Gifhorn

Darüber hinaus können Bürger Fragen zu den aktuellen Regelungen schriftlich an das E-Mail-Postfach des Landkreises Gifhorn stellen: info-corona@gifhorn.de.

Das sind die verbindlichen Corona-Regeln im November

Der Landkreis Gifhorn fasst die wichtigsten Regelungen, die ab Montag gelten, zusammen: Oberste Priorität bleibt, dass jeder Bürger die eigenen sozialen Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum reduziert und zu Personen außerhalb des eigenen Hausstandes den nötigen Abstand einhält.

Das bedeutet, dass sich im öffentlichen Raum und bei privaten Feiern nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Ausgenommen davon sind Kinder unter 12 Jahren. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen gelten als Ordnungswidrigkeit. Verwandtschaftsbesuche, Tagesausflüge und private Reisen sollen vermieden werden. Aus diesem Grund dürfen Hotels keine Gäste mehr zu rein touristischen Zwecken aufnehmen.

So läuft es in Schulen und Kindergärten

Die Bereiche, in denen im Landkreis Gifhorn unter freiem Himmel eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss, ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 (also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner), bleiben dieselben: Auf Parkplätzen des Einzelhandels, auf Wochenmärkten und in der Fußgängerzone der Stadt Gifhorn (vom Marktplatz bis zum Schillerplatz).

Die verschärften Maßnahmen zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gelten solange, bis die ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums auf der Internetseite:https://www.niedersachsen.de/coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ den jeweiligen Schwellenwert wieder unterschreitet. Wesentliches Ziel der neuen Regelungen ist es, dass Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet bleiben können.

Die Möglichkeiten für den Landkreis Gifhorn, den Schulbetrieb über die Verordnung hinaus zu regeln, wurden seitens des Landes Niedersachsens festgesetzt. Erst ab der maßgeblichen 7-Tage-Inzidenz von über 100 pro 100.000 Einwohnern hat der Landkreis Gifhorn Möglichkeiten, in den Schulbetrieb einzugreifen.

Ab einer Überschreitung der 50er-Schwelle müssen die Schüler der Sekundarstufen 1 und 2 auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Ähnlich verhält es sich mit Kindertagesstätten. Liegt die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Gifhorn, die vom Niedersächsischen Gesundheitsministerium ausgewiesen wird, über 100 pro 100.000 Einwohnern, kann die zuständige Behörde einen eingeschränkten Betrieb anordnen. Für Fragen rund um das Thema Kita hat der Landkreis Gifhorn ein Postfach eingerichtet. Die E-Mail-Adresse dafür lautet: notbetreuung@gifhorn.de.

Der gesamte Freizeitbetrieb wird heruntergefahren

Damit die Kinder weiterhin die Bildungseinrichtungen besuchen können, wurden allgemein die Freizeitaktivitäten für alle Bürger eingeschränkt. Für Fitnessstudios, Saunen und Schwimmbäder, sowie Gastronomiebetriebe und kulturelle Einrichtungen wie Museen, Theater, Kinos und Büchereien bedeutet das, dass sie ab Montag, 2. November 2020, schließen müssen.

Auch der Freizeit- und Amateursportbereich wird deutlich eingeschränkt. Ab dem 2. November dürfen im Rahmen des Individualsports und unabhängig von der Sportart nur noch zwei Personen gleichzeitig auf Sportanlagen trainieren. Ziel der verschärften Maßnahmen ist es, den Anstieg der Neuinfektionen einzudämmen, damit die Gesundheitsämter die Infektionsketten weiterhin nachvollziehen und die Kontaktpersonen ermitteln können.

Die wichtige Bitte des Landrates an jeden Einzelnen

Landrat Andreas Ebel appelliert: „Ich bitte wirklich alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn, sich an die neuen Regeln zu halten. Wir haben es im Frühjahr geschafft, die Infektionszahlen relativ gering zu halten. Nur wenn alle mithelfen, gelingt es uns gemeinsam, die Verbreitung der Infektionen einzuschränken.“