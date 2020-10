Gifhorns Kreisetat trotz Corona höher

Der Gifhorner Kreistag tagte am Mittwoch unter Corona-Bedingungen in der Schwülperaner Okerhalle.

Corona – einmal mehr prägte die Epidemie die Debatte des Gifhorner Kreistages. Die Politik muss reagieren und trotz Krise gestalten. Während Berlin das Ausmaß des neuen Lockdowns festlegte, kündigte Landrat Andreas Ebel verstärkte Kontrollen an. Sein Appell: Mit nachverfolgbaren Infektionsketten die Krankheit im Landkreis beherrschbar halten.

Die Krise beeinflusst auch den Etat 2021, den der Landrat ohne Aussprache des Plenums einbrachte. Das Budget sei „unter äußerst schwierigen Voraussetzungen“ erstellt worden. Es beinhalte die versprochene Entlastung der Städte und Gemeinden bei der Kreisumlage von 2021 bis 2024. Die Kommunen würden einschließlich der Soforthilfen von 2020 um 30 Millionen Euro entlastet. Sein so entstehendes Defizit decke der Kreis aus der Überschussrücklage, die fast zur Hälfte aufgezehrt werde.

Der Kreis will nächstes Jahr 75 Millionen Euro investieren

Außerdem will der Kreis Ebel zufolge „weiter maßvoll investieren“: 36,5 Millionen Euro für Breitbandausbau in der Fläche und an Schulen, 8,5 Millionen Euro für die Digitalausstattung der Schulen, 4 Millionen Euro für Schulräume, 8,8 Millionen Euro in Straßen und Radweg sowie 2,6 Millionen Euro für den Wertstoffhof Ausbüttel und die Recyclingstation Wesendorf. Insgesamt sollen 75 Millionen Euro investiert werden.

Auffällig: Das Volumen des Etats steigt weiter, erreicht 335,7 Millionen Euro nach aktuell 328 Millionen Euro. Die Personalkosten steigen um 1,8 Millionen auf 58 Millionen Euro. Der Schuldenstand ohne Schattenhaushalte wie die Schulsanierungs-GmbH steigt um 16,4 auf fast 94 Millionen Euro. Die Kreisumlage sinkt von aktuell 88 auf künftig 84 Millionen Euro. Der Kreistag beschließt das Budget am 15. Dezember.

CDU, FDP und Unabhängige bremsten zusammen mit der AfD einen Antrag von SPD und Grünen aus, freien Trägern der Jugendhilfe vereinbarte Leistungen trotz Corona-Ausfällen voll zu erstatten, pandemiebedingte Mehrkosten zusätzlich. Sozial-Kreisrat Rolf Amelsberg nannte das „Anliegen nachvollziehbar, aber einen Verstoß gegen geltendes Recht“. Detlef Tanke (SPD) sagte, es sei Aufgabe der Politik, gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen und den Rechtsrahmen zu erweitern: „Die Träger erfüllen eine wichtig Aufgabe für die Jugendlichen“. AfD-Fraktionschef Marzischewski-Drewes sagte, es sei „keine Willkür, sich an geltendes Recht zu halten. Die Verwaltung hat korrekt gehandelt“.

Und Corona-Masken: Die AfD hatte Anfang September einen Appell an den Bund gefordert, überzählige Gesichtsmasken nicht ins Ausland zu verschenken, sondern an heimische Alten- und Pflegeheime zu verteilen. Die Debatte wurde einmal mehr schnell grundsätzlich und bekam einen neuen Fokus.

AfD-Chef Marzischewski-Drewes forderte unter Verweis auf die Neun-Monats-Bilanz des Robert-Koch-Instituts einen neuen Umgang mit der Krankheit: „Es ist ein prinzipielles Umdenken erforderlich.“ Das Corona-Virus werde bleiben, nur sei es für gesunde Menschen bis 50 Jahre nicht hochgradig tödlich. „Der Straßenverkehr ist gefährlicher. Wir haben im Kreis sechs Corona-Tote und acht Unfall-Tote.“ Wichtig sei es, die gefährdeten älteren und geschwächten Menschen zu schützen.

ULG: Selbst ein Toter durch das Corona-Virus ist einer zuviel.

ULG-Chef Jürgen Völke wies diese Denkungsart zurück: „Selbst ein Toter durch das Virus ist mir zuviel.“

Anna-Lena Neuendorf (SPD) geißelte die aus ihrer Sicht widersprüchliche Argumentation der AfD: „Sie fordern Masken als Schutz, aber glauben gar nicht daran.“

Der Linken-Abgeordnete Dieter Michel-Weinreich rügte: „Es geht bei der AfD mal wieder gegen das Ausland.“ Nichts spreche dagegen, überzählige Masken an Menschen in Ländern in Not zu verschenken.