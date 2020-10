SPD will Tobias Heilmann als Gifhorns Landrat

Der Landtagsabgeordnete Tobias Heilmann soll das Landratsamt im Kreis Gifhorn für die SPD zurückgewinnen. Die Findungskommission des Unterbezirks stellte den 45-Jährigen am Freitag als einhelligen Vorschlag an die entscheidende SPD-Delegiertenversammlung im Frühjahr vor. Zuvor werden alle Sozialdemokraten im Kreis noch schriftlich zu der Personalie befragt, kündigte Unterbezirkschef Philipp Raulfs, Heilmanns Landtagskollege, als Vorsitzender der Findungskommission an.

Die SPD geht die Landratswahl generalstabsmäßig an

Wie ernst es der Partei diesmal ist, die Scharte von 2014 auszuwetzen, als Helmstedt-Import Gerald Witt floppte, lies sich an der Besetzung der Vorstellungsrunde ablesen, die die SPD bewusst einen Tag vor dem Wahlparteitag zur Nominierung von Amtsinhaber Andreas Ebel durch die CDU terminierte. Ministerpräsident Stephan Weil flankierte Heilmann ebenso wie der Bundestagsabgeordnete Falco Mohrs, dessen Wahlkreis sich in den Samtgemeinden Brome und Boldecker Land mit Heilmanns politischer Heimat überschneidet. Gifhorns Bundestagsabgeordneter Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister in Corona-Quarantäne, unterstützte die Personalie mit einem Telefon-Statement über Raulfs Smartphone. Vor allem aber stützte Marion Lau Heilmanns Kandidatur, die 2001 erste direkt gewählt Landrätin in Gifhorn wurde und sich erst 2014 altersbedingt zurückzog.

Seinerzeit nutzte Ebel die Chance und sicherte sich die Nachfolge mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang. Wenngleich die Sozialdemokraten seit 2016 in einer großen Koalition mit CDU, FDP und Unabhängigen zusammen mit Verwaltungschef Ebel die Geschicke im Kreis bestimmen, lag ihnen am Freitag erkennbar an Abgrenzung, vor allem was den politischen Stil angeht.

Die SPD setzt voll auf Heilmanns Basisnähe

Unisono hoben die politischen Weggefährten Heilmanns Zugänglichkeit, Bürgernähe und Kollegialität hervor, definierten ihn als echten Kumpeltyp, der zuhört und gerne lacht. Der Ummeraner, verheiratet und Vater dreier Kinder (15, 18, 20 Jahre), kenne als VW-Industriekaufmann mit Band-Erfahrung das praktische Arbeitsleben und sei in Vereinen und Ehrenamt verwurzelt. Marion Laus Auftrag an Heilmann lautete: „Du musst den Landkreis lieben mit all seinen Stärken und Schwächen. Gestalten geht nicht allein, sondern nur miteinander.“

Hubertus Heil schrieb Heilmann „Verwurzelung in der Region, fachliche Kompetenz und Empathie gegenüber den Menschen“ zu. Kurzum: „Er ist ein guter Typ.“ Ministerpräsident Weil bezeichnete Heilmann mit seinen wichtigen Fachgebieten Finanzen und Landwirtschaft als „Leistungsträger in der Fraktion und im Landtag“. Fleißig und kundig, bringe er zugleich soziale Kompetenz und ein integratives Wesen mit. Lege Heilmann als gewählter Landrat sein Mandat nieder, werde „der Landtag einen Verlust erleiden“. Aus seiner eigenen Erfahrung als Oberbürgermeister Hannovers sagte Weil: „Ein guter Hauptverwaltungsbeamter brennt für seinen Landkreis.“

Heilmann will zügiger entscheiden, weniger teure Gutachten

Heilmann selbst versprach, er werde „ein Landrat zum Anfassen“. Er werde sich nicht im Schloss einschließen. „Wenn es uns erst wieder gehört, dann machen wir da eine schöne Party.“ Inhaltlich werde er „mit unseren fast 180.000 Bürger an einem Strang ziehen und die Verwaltung in ein positives Licht rücken“. Als inhaltliche Ansätze nannte Heilmann das von Ebel verschleppte Kreisentwicklungskonzept, bessere regionale Zusammenarbeit mit Wolfsburg, Celle und Braunschweig sowie gesicherte dörfliche Infrastruktur und Mobilität im ländlichen Raum.