Gifhorner Schweinemäster hadern mit Abnahmestau

Laut Landvolk Gifhorn halten Bauern im Landkreis mehr als 54.000 Schweine. Die Landwirte mit Fleischproduktion geraten aktuell doppelt unter Druck. Der Nachweis der Afrikanischen Schweinepest in Wildschwein-Kadavern in Brandenburg ließ den heimischen Fleischexport in südostasiatische Abnehmerländer wie China kollabieren. Wiederholte Fälle von Corona-Infektionen unter Mitarbeitern von großen Schlachthöfen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen führten zu zeitweiligen Zwangsschließungen oder eingeschränkten Schichten.

Landwirte wie Henning Buhr bekommen plötzlich ihre schlachtreifen Bestände nicht mehr los. Buhr bewirtschaftet mit seinem Vater Herbert einen Familienbetrieb mit 1600 Mastschweinen in Emmen im Gifhorner Nordkreis und schildert die dramatischen Folgen für seinen Hof. „Die ganze Branche ist betroffen“, sagt Buhr. Aus Emmen seien in den vergangenen drei Wochen gar keine Tiere abgeholt worden. „In dieser Woche haben wir von der Viehvermarktungsgesellschaft eine Partie zugesagt bekommen.“ Selbst in den Notställen ist kein Platz mehr Für die Viehhändler zeigt Buhr durchaus Verständnis. „Sie behandeln alle Höfe gleichmäßig. Aber ich warte händeringend auf den nächsten Termin.“ Denn: Die Stallkapazität kommt an Grenzen. Die Buhrs konnten den faktischen Abnahmestopp zumindest organisatorisch noch halbwegs kompensieren, berichtet der Junior: „Wir haben unsere alten Stallungen wieder in Betrieb genommen. Aber der Platz ist jetzt auch ausgereizt.“ Auf dem Emmener Hof kommt die Besonderheit hinzu, dass die Buhrs ihre eigenen Ferkel mästen. Theoretisch hätten sie es also in der Hand, die Besamung der Muttersauen auszusetzen oder zu verschieben. Doch vor dieser Entscheidung schreckt Henning Buhr zurück. Vier Monate vergehen, bevor die Muttertiere abferkeln. Die normale Mastdauer beträgt danach 200 Tage. Da reicht der Planungszeitraum weit ins Jahr 2021. Schweine im Schlachtstau – wer denkt an das Tierwohl? Buhr setzt darauf, dass sich der Fleischmarkt „noch dieses Jahr entspannt“. Dabei kennt er die Horrorzahlen. Mehr als eine Million schlachtreife Schweine im Stau, 60.000 zusätzliche Tiere pro Woche, die eigentlich geschlachtet werden müssten. Vor diesem Hintergrund wünscht sich Buhr abgewogene Entscheidungen: „Klar, der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter in den Schlachthöfen hat Priorität.“ Doch mit Blick auf das Tierwohl und auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wirbt er „für eine Politik mit Augenmaß“. Denn für spezialisierte Tierhöfe geht es längst um die Existenz. Was der aktuelle Abnahmestopp für seinen Hof bedeute, „das sehen wir im Jahresabschluss“, schwant Henning Buhr nichts Gutes. Fest stehe, dass der Doppelschlag aus Schweinepest und Corona die Preise ins Bodenlose habe einbrechen lassen. „Mit 1,27 Euro pro Kilo Schlachtgewicht sind wir am untersten Ende angekommen. Wir verlieren im Moment Geld.“ Mit dem asiatischen Markt fehlten Mengen und zugleich Vertriebswege für hierzulande wenig geschätzte Teile wie Ohren, Schnauzen und Pfoten. Längere Mast – da wir der Schinken zu groß für die Packung Zusätzlich müssten die Mäster noch Abzüge für länger gemästete Tiere hinnehmen. „Die Tiere werden ja nicht leichter.“ Was man sich als Laie kaum vorstellen kann: Größere Fleischteile seien gar nicht mehr gewollt. Für die industrielle Verarbeitung und Verpackung müssten sie innerhalb einer Normgröße liegen. Buhr: „Sonst passen die Schinkenscheiben nicht mehr in die Folienverpackung.“ Der Gifhorner Fleischwarenhersteller Gmyrek kennt die Branchenprobleme, ist nach Darstellung von Geschäftsführer Josef Lamping aber bislang gut durch die „Corona-Krise“ gekommen. Der Mittelständler mit 45 Millionen Euro Jahresumsatz und rund 250 Mitarbeitern im Stammwerk, in den sechs Filialen sowie im Zweigwerk Harsleben produziert noch im handwerklichen Maßstab in der Region für die Region. Zum Vergleich nennt Lamping eine branchenweit bekannte Zahl. Der Marktführer setze rund sieben Milliarden Euro pro Jahr um, allein mit Wurst etwa 800 Millionen Euro. Gifhorner Wurstfabrikant Gmyrek hat keine Leiharbeiter Sein Rohfleisch bezieht Gmyrek Lamping zufolge überwiegend von bäuerlichen Erzeugergenossenschaften mit Schlachthöfen ebenfalls in der weiteren Region. Betriebseinschränkungen gebe es dort bislang keine. Lamping: „Unser Fleisch ist nach dem höchsten Standard PCR zertifiziert.“ Bei der traditionell handwerklichen Verarbeitung geht Gmyrek seit jeher ohnehin keine Kompromisse ein. Leiharbeiter oder Beschäftigte mit Werkverträgen hat die Firma gar nicht. „Es sind eigene langjährige fest angestellte Mitarbeiter, darunter viele Fleischermeister und Gesellen“, betont Lamping. Umsatzrückgänge bei „Bedienware“ im Einzelhandel konnten durch Zugewinne im Selbstbedienungs-Segment kompensiert werden. Bereits ab März setzte Gmyrek Plexiglas-Trennwände ein, weitete die in der Produktion schon immer übliche Mundschutz-Pflicht auf das ganze Haus aus und verlagerte wo Teile der Verwaltung ins Homeoffice. Corona-Risiken gingen die Gifhorner nie ein Was sich in großen Betrieben als Corona-Risiko erwies, hat Gmyrek in der Fertigung schon immer vermieden. Es herrscht keine Enge, viele Beschäftigte arbeiten allein. Umluftanlagen zur Kühlung gab es nie, dafür Frischluft. Lamping: „Unser Konzept haben wir den Behörden proaktiv vorgestellt.“Bis heute hatte Gmyrek keinen Corona-Fall zu verzeichnen. Von den früh beschafften Mundschutzen spendete die Firma ohne viel Aufhabens bei Engpässen an verschiedene Altenheime und Sozialeinrichtungen. Für Gmyrek ist die Umsicht die wirtschaftliche Bestandsgarantie: „Wir sind der zuverlässige regionale Premiumlieferant des Handels“, erklärt Geschäftsführer Lamping. „Tägliche Liefertreue ist bei Frischware überlebenswichtig.“ ig.“