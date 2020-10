Trickdiebinnen stehlen Frau Geldbörse in Groß Schwülper

Groß Schwülper. Zum Trickdiebstahl kam es in einem Discounter in Groß Schwülper. Einer 69-Jährigen wurde die Geldbörse gestohlen. Die Polizei sucht zwei Frauen.

Unbekannte Trickdiebe haben nach Polizeiangaben am Montag gegen 10.10 Uhr in einem Discounter an den Meerwiesen in Groß Schwülper ihr Unwesen getrieben. Eine 69-Jährige aus Wendeburg hatte demnach ihre Handtasche im Einkaufswagen deponiert. Im Bereich der Frischetheke bemerkte sie zwei Frauen, die ein Gedränge verursachten und ihr dabei sehr nahe kamen, so die Polizei. In diesem Gedränge habe eine der beiden Unbekannten vermutlich die Handtasche der 69-Jährigen geöffnet und eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweispapieren gestohlen.

Geschädigte bemerkt an der Kasse, was ihr fehlt

Die Geschädigte habe das Fehlen erst an der Kasse bemerkt. Die beiden Tatverdächtigen seien von einer Zeugin auf dem Parkplatz des Supermarktes gesehen worden, als sie zu einem Mann in einen grauen Kleinwagen gestiegen und gemeinsam davongefahren seien.

Lediglich von einer der verdächtigen Frauen liegt laut Polizei eine Beschreibung vor, die jedoch sehr vage sei: Demnach ist die Unbekannte etwa 1,65 Meter groß, sei bekleidet gewesen mit einem roten Mantel und einer schwarzen Kopfbedeckung, ähnlich einem Cap.

Polizei hofft auf Hinweise

Um den Trickdiebstahl aufklären zu können, hofft die Polizei in Meine auf sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Täterinnen. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter (05304) 91230.

