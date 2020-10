An Gifhorns Kreisel läuft es rund

Wenn doch nur alles so problemlos liefe wie der Bau des Katzenbergknotens. Der neue Kreisverkehr für Lehmweg, Calberlaher Damm und Bergstraße entsteht nicht nur coronagerecht draußen an der frischen Luft. Laut Stadt-Sprecherin Annette Siemer liegt das 2,1-Millionen-Euro-Projekt sowohl im Kostenrahmen als auch im Zeitplan mit Fertigstellungstermin Frühjahr 2021.

Zuletzt hätten die Bauarbeiter auf der Westseite zur Bergstraße hin die alte Fahrbahn und Nebenanlagen weggerissen. In neuen Versorgungsgräben liegen ein neuer Schmutzwasserkanal für die Bergstraße sowie Hausanschlüsse. Vor allem ist die Kontur des Kreisverkehrs so gut wie komplett, nachdem die Straßenbauer den Rahmen des Kreisels und des südlichen Fahrbahnteilers auf dem Calberlaher Damm gesetzt haben.

Nach und nach können die Baugruben geschlossen werden

In der kommenden Woche werden Siemer zufolge auf der Westseite die Arbeiten an den Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom abgeschlossen, um den Großteil der Baugruben zu schließen. Danach ließen sich die Rahmen für Bord- und Gossenanlagen sowie für die Fahrbahn fertigstellen. Es folgen der Fahrbahnteiler in der Bergstraße und das Großsteinpflaster für alle Fahrbahnteiler und den Innenring des Kreisels.

Zu Ostern wird eine Vollsperrung unvermeidlich

Weil parallel die ungebundenen unteren Tragschichten in der Fahrbahn eingebaut würden, könne ab Mitte November der Einbau der Asphalttrag- und -binderschicht erfolgen. Danach geht es bei den Nebenanlagen mit Wegen und Parkplätzen ins Detail.

Das große Finale startet mit Beginn der Osterferien Ende März 2021: Dann wird die Asphalt-Deckschicht in einem Stück aufgetragen und auch gleich mit Markierungen versehen. Siemer: „Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich.“

Die aktuelle Umleitung funktioniert, wird aber nach Möglichkeit gelockert

An der bestehenden Umleitung ändert sich vorerst nichts, ergänzt die Stadt-Sprecherin. „Die Straßenführung und die bestehende Einbahnregelung werden zunächst nicht verändert. Solange auf der Westseite gearbeitet wird, muss die westliche Fahrbahn zum Schutz der Bauarbeiter gesperrt bleiben. Entsprechend wird die jetzige Verkehrsführung mindestens bis zum Ende des Jahres beibehalten. Je nach Fortschritt bei der Herstellung der westlichen Nebenanlagen werden Möglichkeiten geprüft, die Verkehrsführung für weitere Verkehrsrichtungen freizugeben. Das läuft in Abstimmung mit dem Fachbereich Ordnung, der Busgesellschaft VLG und der Polizei.“

Insgesamt habe sich die Umleitungssituation hat gut bewährt. Die Autofahrer hätten die Strecke angenommen. Siemer: „Es liegen uns keine Beanstandungen vor. Auch die Einbahnstraßenlösung im Kreisel hat sich als gute und sichere Lösung erwiesen.“