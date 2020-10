Die Volkswagen Belegschaft und das Unternehmen spenden 20.000 Euro an die Initiative „Kinder brauchen Zukunft… im Landkreis Gifhorn“ des DRK-Kreisverbands Gifhorn e.V. und des Landkreises Gifhorn.

Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht Projekte und Maßnahmen, wie „Täglich ein warmes Mittagessen“, „Schulstartpaket“, „Bewegung ist Glück“ oder „Kinder, Tiere, Umweltbildung“. Insgesamt leistet die Spende damit einen Beitrag zur gezielten und nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien.

Den symbolischen Spendenscheck entgegen nahmen Dr. Andreas Ebel, Landrat des Landkreises Gifhorn und Schirmherr der Initiative, Karin Single, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie beim DRK-Kreisverband Gifhorn e.V., Rolf Amelsberg, Leiter Fachbereich II – Jugend, Soziales und Gesundheit im Landkreis Gifhorn, sowie Albert Meltzow, Koordinator der Initiative.

„Von allen gesellschaftlichen Gruppen sind Kinder am meisten auf Hilfe und Unterstützung durch uns alle angewiesen. Zu einem guten Aufwachsen zählt auch die gleichberechtigte Teilhabe am Schulunterricht mit einer ordentlichen Ausstattung für alle Kinder, auch wenn sie aus Familien mit wenig Geld kommen. Darum unterstützt die VW-Belegschaft dieses Projekt gerne“, sagten die Betriebsräte Carola Pape und Gunter Wachholz.

Mit der Volkswagen Belegschaftsspende werden aus den Projekten und Maßnahmen der Initiative „Kinder brauchen Zukunft … im Landkreis Gifhorn“ insbesondere die beiden Projekte „Täglich ein warmes Mittagessen“ und „Schulstartpaket“ unterstützt. Wie im Vorjahr werden dadurch für rund 100 Schulanfänger Startpakete zur Einschulung finanziert. Darüber hinaus kommen durch die Unterstützung des Mittagessen-Projekts 60 Kinder aus bedürftigen Familien täglich zu einem warmen und gesunden Mittagessen.

„Kinder sind unsere Zukunft. Nicht nur andernorts, auch in unserem unmittelbaren Umkreis sind Kinder von Armut betroffen. Daher ist es wichtig, sich dafür einzusetzen, allen Kindern die gleichen Chancen und Entwicklungsperspektiven zu geben, unabhängig ihrer familiären Situation“, sagte Jörg Maszutt. „Diese Initiative unterstützt die Volkswagen Belegschaft mit ihrer Spende gern und setzt ein starkes Zeichen für eine glückliche und chancenreiche Zukunft für Kinder.“

„Um die Arbeit an den laufenden Projekten im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgreich fortsetzen zu können, sind wir sehr froh, die Belegschaft des Werkes Wolfsburg als großzügigen und kontinuierlichen Unterstützer seit vielen Jahren an unserer Seite zu wissen“, sagte Albert Meltzow.

Im Oktober 2012 wurde, auf Initiative des Landkreises Gifhorn und des DRK- Kreisverbandes Gifhorn e.V., eine gemeinsame Kinderinitiative für den Landkreis mit der Bezeichnung „Kinder brauchen Zukunft … im Landkreis Gifhorn“ gegründet. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit für Kinderarmut im Landkreis Gifhorn und in der Region zu sensibilisieren. Alle Projekte der Initiative kommen insbesondere Kindern zugute, deren Familien sich in sozial und wirtschaftlich schwierigen Lebenslagen befinden.

Über die Volkswagen Belegschaftsspende Wolfsburg stellen Belegschaft und Unternehmen in diesem Jahr mehr als 460.000 Euro für soziale Projekte und karitative Einrichtungen in der Region zur Verfügung. Das gute Ergebnis knüpft an die Erfolge der vergangenen Jahre an und kommt insgesamt 34 gemeinnützigen Projekten und Organisationen in der ganzen Region zu Gute – von Wolfsburg und Gifhorn über Helmstedt bis nach Haldensleben.