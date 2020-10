Eigentlich sollte es nur um die Frage gehen, inwiefern der Antrag der Grünen umgesetzt werden kann. Doch um die Forderung, Gehölzpflanzungen zum Klimaschutz im Rahmen der Billion Tree Campaign der Vereinten Nationen, entspann sich eine lange und teils emotionale Diskussion.

Der Antrag sieht vor, standorttypische Gehölze zu pflanzen, für die die Gemeinde 30.000 Euro in den Haushalt einstellen soll. Die Verwaltung wählt geeignete Liegenschaften aus, die sie dem Bau- und Umweltausschuss vorstellt. Das politische Fachgremium erstellt daraufhin eine Prioritätenliste, welche Bäume wo zuerst gepflanzt werden. So weit das Formelle. Eberhard Stolzenburgs (WGM) Anmerkung, dass der Antrag an der Kampagne vorbei gehe, weil diese auf die Aufforstung von Wäldern abziele, widersprach Grünen-Fraktionsvorsitzender Arne Duncker. Voraussetzung sei nicht, dort neu zu pflanzen, wo einst Bäume verschwunden sind. Es könne dort gepflanzt werden, wo vorher noch nichts gewachsen ist – zum Beispiel entlang von Wegen.

Zuerst Budget festlegen oder Baumsorten samt geeigneten Standorten bestimmen?

Vor dem Hintergrund, dass die Kampagne darauf aus ist, dass das Baumpflanzaktionen komplett aus Spendengeldern durch Privatpersonen oder Institutionen finanziert wird, empfand Ulrich-Dieter Standt (SPD) die veranschlagten 30.000 Euro für zu viel. Sein Vorschlag: die Gemeinde steuert 3000 Euro bei, der Rest wird gesammelt. Ingrid Richter (CDU) fand, dass schon Privatleute in ihrem eigenen Garten anfangen könnten, grün zu denken, indem sie mehr Bäume pflanzen.

Frauke Mecher (WGM) gab zu bedenken, dass die Verwaltung keine Zeit dafür habe, geeignete Plätze für Bäume rauszusuchen und regte an, das Thema an die neue Arbeitsgruppe abzugeben, die sich mit einem Klimaschutzkonzept für die Gemeinde befasst. In diesem Gremium sitzt je ein Vertreter jeder Fraktion.

Während Werner Auerbach (WGM) davon abriet, von vornherein eine feste Summe festzulegen, sondern erst einmal Ideen über Sorten und Standorte zu finden, sah es Markus Strahl (CDU) umgekehrt. Theodor Eggers (CDU) warb dafür, nichts übers Knie zu brechen. Hans-Georg Reinemann (CDU), der sich seit etlichen Jahren mit seiner Pflanzengemeinschaft für mehr Grün in der Gemeinde einsetzt, platzte in der Diskussion der Kragen. „Dass wir darüber immer diskutieren für das bisschen Geld, das wir investieren. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ich kann das nicht mehr ertragen!“

Radwege beschäftigen die Politik

Letztlich formulierte Duncker den Antrag etwas vager um. Der Forderung, dass die Gemeinde bis Herbst 2021 Bepflanzungen vornimmt und weitere Details durch gesonderte Beschlüsse festgelegt werden, verweigerte der Rat dennoch knapp mit 12 Nein- und 10 Ja-Stimmen seine Zustimmung. Ingrid Richters Antrag, dass die Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz im Rahmen der Haushaltsberatung ein Budget erhält, das unter anderem für Baumpflanzungen verwendet werden kann. fand dafür mehrheitliche Zustimmung.

Einhellig votierte er für den Antrag der SPD, bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Aufnahme des Radweges zwischen Grassel und Bevenrode an der L 293 in die Prioritätenliste zu beantragen. Zudem soll sich die Gemeinde dafür einsetzen, dass der Radweg zwischen Allenbüttel und Grassel entlang der L 321 bei der Landesbehörde auf der Dringlichkeitsskala höher gestuft wird.